Người trẻ bị suy thận vì uống trà sữa, matcha thay nước lọc

Trà sữa, matcha, hay các loại nước có màu nói chung, vốn là món đồ uống yêu thích của nhiều bạn trẻ, lại trở thành 'tấm vé một chiều' đến với phòng chạy thận.

Theo nghiên cứu của UNICEF tại Việt Nam, có tới 43% người trẻ uống đồ uống có đường ít nhất là 2 lần/tuần, và có 13,5% uống gần như mỗi ngày. Trong cuộc sống hiện đại, sự phát triển của các ứng dụng công nghệ cho phép chúng ta chỉ cần ngồi yên một chỗ mà vẫn có thể thỏa sức mua sắm. Điều này khiến nhiều bạn trẻ hình thành thói quen rủ rê bạn bè, đồng nghiệp đặt đồ uống trong giờ làm việc, như một cách để kết nối và hòa nhập trong môi trường công sở.

Nhiều bạn trẻ chọn uống matcha, trà sữa thay nước lọc (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ vậy, nhiều bạn trẻ khi phải liên tục tăng ca hoặc làm thâu đêm, cũng có xu hướng tiêu thụ các loại nước ngọt có ga hoặc nước tăng lực thay cho nước lọc, vừa là để giải khát, vừa giúp giữ bản thân tập trung, tỉnh táo để tiếp tục làm việc.

Các loại đồ uống khoái khẩu của giới trẻ như trà sữa, matcha, nước ngọt có ga hay nước tăng lực đều chứa một lượng lớn đường. Một cốc trà sữa 500ml bình thường có thể chứa tới 55g đường, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo một người trưởng thành mỗi ngày chỉ nên nạp từ 25g cho đến 35g đường.

Hệ quả của thói quen tiêu thụ những món đồ uống này thay nước lọc là thận phải hoạt động gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần để đào thải, từ đó làm tăng nguy cơ bị suy thận ở người trẻ.

Các dấu hiệu ban đầu của suy thận có thể chỉ dừng lại ở một số triệu chứng như mệt mỏi, đau bụng, chán ăn,... khiến nhiều người chủ quan, dễ bị lầm tưởng là do thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức. Để rồi khi phát hiện suy thận, thì đã bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị.

Một bài đăng về thói quen “Uống trà sữa, matcha thay nước lọc mỗi ngày” đăng tải trên MXH đã thu hút được hơn 3,2k lượt tương tác và gần 1k bình luận. Đa số đều bày tỏ thái độ chê trách lối sinh hoạt thiếu lành mạnh của nhiều bạn trẻ thời nay.

Nhiều tài khoản trên MXH cũng thể hiện sự bất bình trước thói quen uống trà sữa, matcha thay nước lọc của nhiều bạn trẻ bây giờ.

Một số còn nói rằng việc uống các loại đồ uống như matcha, trà, nước ép thay cho nước lọc không mang lại bất cứ lợi ích nào, thậm chí là đang âm thầm tàn phá sức khoẻ bản thân.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Điều đáng lo ngại là tỉ lệ người trẻ mắc bệnh đang có xu hướng tăng nhanh. Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) ghi nhận từ 30 - 40 ca suy thận mới mỗi ngày, trong đó không ít trường hợp dưới 30 tuổi, ở độ tuổi lao động sung sức nhất. Thậm chí, bệnh nhân chỉ mới 15 - 16 tuổi khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, bắt buộc phải lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ đang “tự huỷ hoại” sức khoẻ vì thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để ngăn chặn bệnh suy thận, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, cụ thể như: ăn ít muối, đường; uống đủ nước (2 lít/ngày); tăng cường vận động; hạn chế rượu bia và các loại thực phẩm chế biến sẵn; sinh hoạt điều độ, tránh các trường hợp làm việc thâu đêm.