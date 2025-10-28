Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người phụ nữ thót tim khi thấy con rắn hơn 1m đang vắt vẻo trên tường bếp

Một con rắn hổ trâu dài hơn 1m bò vào bếp nhà dân ở Phú Thọ rồi rơi xuống bệ bếp khiến gia chủ và người xem clip không khỏi đứng tim.

Trường Hân t/h

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh rắn xuất hiện trong bếp một hộ dân ở Phú Thọ thu hút nhiều lượt chia sẻ. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 16/10.

Trong clip, con rắn màu đen dài hơn 1m bò từ cửa sổ vào trong bếp. Dù giữa ban ngày và có người đứng gần, con rắn vẫn bình thản bò men theo tường. Khi đến mép tường, do trượt mất chỗ bám, con rắn bất ngờ rơi thẳng xuống khiến dụng cụ trong bếp đổ loảng xoảng.

Chị Lý Thị Sơn (quê Vĩnh Phúc, hiện sinh sống tại Phú Thọ) - chủ nhà trong đoạn clip – cho biết: “Tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì thấy rắn trườn từ phía sau tủ lạnh ra, sau đó bò lên tường. Hoảng quá nhưng tôi vẫn cố quay lại. Con rắn vừa to vừa dài, ai chứng kiến cũng sợ”.

Theo chị Sơn, đây là loài rắn hổ trâu, không có nọc độc, thường bắt gà hoặc chuột. Sau khi quay clip, chị gửi video cho người quen am hiểu rắn để xác nhận, rồi quyết định thả rắn đi thay vì giết.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem clip thót tim:

“Nhìn mà nổi da gà, rơi ngay lúc đang nấu ăn chắc xỉu luôn! May là rắn hổ trâu không độc”

“Đúng kiểu khách không mời mà đến, hú vía thật sự”,…

Theo các chuyên gia, rắn hổ trâu là loài không độc, thường sinh sống ở khu vực ruộng vườn, gần nhà dân để săn chuột. Tuy nhiên, vào mùa mưa hoặc khi ngập úng, chúng có thể bò vào nhà tìm nơi khô ráo.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, người dân nên giữ nhà cửa sạch sẽ, phát quang bụi rậm, bịt kín các khe hở, cửa sổ, ống thoát nước… để hạn chế rắn xâm nhập, tránh gây nguy hiểm hoặc hoảng sợ.

#rắn trong nhà #bếp Phú Thọ #rắn không độc #phòng tránh rắn #xử lý rắn

Bài liên quan

Video

Rắn hổ mang dài 1,5m trong bồn cầu khách sạn Ấn Độ

Khi vừa mở cửa phòng tắm, chủ nhà bất ngờ phát hiện thấy một con rắn hổ mang đang ngẩng cao đầu và rít lên trong bồn cầu.

Theo tờ Times of India, cảnh tượng kinh hoàng khiến du khách hoảng loạn, buộc khách sạn phải cầu cứu một đội cứu hộ chuyên xử lý sự cố rắn ở bang Rajasthan.

Đoạn video ghi lại cho thấy con rắn liên tục phun nọc, giương mang phòng thủ trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm cách khống chế.

Xem chi tiết

SPOTLIGHT

Hoảng hồn bé gái mở cửa giẫm phải đuôi con rắn

Clip ghi lại khoảnh khắc bé gái giẫm trúng đuôi rắn khi mở cửa phòng khiến CĐM thót tim, may mắn con rắn chỉ tìm cách bỏ chạy chứ không quay lại tấn công cô bé.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi bé gái vô tình giẫm phải đuôi rắn khi vừa mở cửa phòng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc được camera an ninh tại một hộ dân ghi lại được vào khoảng 14h26 chiều 25/5 vừa qua.

Hoảng hồn bé gái mở cửa giẫm phải đuôi con rắn
Xem chi tiết

Video

Thả trăn "khủng" ở chung cư để phản đối hàng xóm nuôi chó

Một cư dân Thái Lan đã khiến cả chung cư hoảng loạn khi thả 2 con rắn ra hành lang để phản đối việc hàng xóm lén nuôi chó và để nó sủa ồn ào suốt thời gian dài.

Sự việc gây chú ý khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh 2 con trăn khủng, dài gần 2m, trườn bò bên ngoài hành lang một chung cư ở Bangkok, Thái Lan.

Chủ nhân của 2 con trăn đã đăng tải đoạn video này kèm theo lời nhắn đầy ẩn ý: "Hôm nay tôi mang hai con. Ngày mai tôi sẽ mang thêm. Con lớn nhất thì chưa kịp đem theo hôm nay".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới