Người phụ nữ thót tim khi thấy con rắn hơn 1m đang vắt vẻo trên tường bếp

Một con rắn hổ trâu dài hơn 1m bò vào bếp nhà dân ở Phú Thọ rồi rơi xuống bệ bếp khiến gia chủ và người xem clip không khỏi đứng tim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh rắn xuất hiện trong bếp một hộ dân ở Phú Thọ thu hút nhiều lượt chia sẻ. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 16/10.

Trong clip, con rắn màu đen dài hơn 1m bò từ cửa sổ vào trong bếp. Dù giữa ban ngày và có người đứng gần, con rắn vẫn bình thản bò men theo tường. Khi đến mép tường, do trượt mất chỗ bám, con rắn bất ngờ rơi thẳng xuống khiến dụng cụ trong bếp đổ loảng xoảng.

Chị Lý Thị Sơn (quê Vĩnh Phúc, hiện sinh sống tại Phú Thọ) - chủ nhà trong đoạn clip – cho biết: “Tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì thấy rắn trườn từ phía sau tủ lạnh ra, sau đó bò lên tường. Hoảng quá nhưng tôi vẫn cố quay lại. Con rắn vừa to vừa dài, ai chứng kiến cũng sợ”.

Theo chị Sơn, đây là loài rắn hổ trâu, không có nọc độc, thường bắt gà hoặc chuột. Sau khi quay clip, chị gửi video cho người quen am hiểu rắn để xác nhận, rồi quyết định thả rắn đi thay vì giết.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem clip thót tim:

“Nhìn mà nổi da gà, rơi ngay lúc đang nấu ăn chắc xỉu luôn! May là rắn hổ trâu không độc”

“Đúng kiểu khách không mời mà đến, hú vía thật sự”,…

Theo các chuyên gia, rắn hổ trâu là loài không độc, thường sinh sống ở khu vực ruộng vườn, gần nhà dân để săn chuột. Tuy nhiên, vào mùa mưa hoặc khi ngập úng, chúng có thể bò vào nhà tìm nơi khô ráo.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, người dân nên giữ nhà cửa sạch sẽ, phát quang bụi rậm, bịt kín các khe hở, cửa sổ, ống thoát nước… để hạn chế rắn xâm nhập, tránh gây nguy hiểm hoặc hoảng sợ.