Rắn hổ mang dài 1,5m trong bồn cầu khách sạn Ấn Độ

Khi vừa mở cửa phòng tắm, chủ nhà bất ngờ phát hiện thấy một con rắn hổ mang đang ngẩng cao đầu và rít lên trong bồn cầu.

Theo tờ Times of India, cảnh tượng kinh hoàng khiến du khách hoảng loạn, buộc khách sạn phải cầu cứu một đội cứu hộ chuyên xử lý sự cố rắn ở bang Rajasthan.

Đoạn video ghi lại cho thấy con rắn liên tục phun nọc, giương mang phòng thủ trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm cách khống chế.

Rắn hổ mang dài 1,5m "đi lạc" vào khách sạn Ấn Độ (Video: Axe).

Hình ảnh từ video cho thấy một người trong đội cứu hộ bình tĩnh dùng điện thoại ghi hình con rắn ở cự ly gần, thậm chí, ông còn dùng đèn chớp khi chụp ảnh. Một phụ nữ nói trong video: “Giờ thì chúng ta phải nhìn cho kỹ trước khi ngồi ở đây rồi”. Thậm chí có người còn khẳng định: “Tôi sẽ không ngồi đây đâu. Làm sao con hổ mang này có thể lên tận tầng hai?”.

Sau nhiều phút căng thẳng, con rắn đã bị bắt an toàn và được thả về rừng gần đó. May mắn không ai bị thương trong vụ việc.

Dưới video, nhiều người để lại bình luận. “Mở khóa nỗi sợ mới rồi”, một người viết. Một người khác thú nhận: “Đây chính là cơn ác mộng của tôi mỗi khi đi vệ sinh ban đêm”.