Video

Rắn hổ mang dài 1,5m trong bồn cầu khách sạn Ấn Độ

Khi vừa mở cửa phòng tắm, chủ nhà bất ngờ phát hiện thấy một con rắn hổ mang đang ngẩng cao đầu và rít lên trong bồn cầu.

Trường Hân t/h

Theo tờ Times of India, cảnh tượng kinh hoàng khiến du khách hoảng loạn, buộc khách sạn phải cầu cứu một đội cứu hộ chuyên xử lý sự cố rắn ở bang Rajasthan.

Đoạn video ghi lại cho thấy con rắn liên tục phun nọc, giương mang phòng thủ trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm cách khống chế.

Rắn hổ mang dài 1,5m "đi lạc" vào khách sạn Ấn Độ (Video: Axe).

Hình ảnh từ video cho thấy một người trong đội cứu hộ bình tĩnh dùng điện thoại ghi hình con rắn ở cự ly gần, thậm chí, ông còn dùng đèn chớp khi chụp ảnh. Một phụ nữ nói trong video: “Giờ thì chúng ta phải nhìn cho kỹ trước khi ngồi ở đây rồi”. Thậm chí có người còn khẳng định: “Tôi sẽ không ngồi đây đâu. Làm sao con hổ mang này có thể lên tận tầng hai?”.

Sau nhiều phút căng thẳng, con rắn đã bị bắt an toàn và được thả về rừng gần đó. May mắn không ai bị thương trong vụ việc.

Dưới video, nhiều người để lại bình luận. “Mở khóa nỗi sợ mới rồi”, một người viết. Một người khác thú nhận: “Đây chính là cơn ác mộng của tôi mỗi khi đi vệ sinh ban đêm”.

#rắn hổ mang #bồn cầu #khách sạn Ấn Độ #rắn nguy hiểm #động vật hoang dã

Bài liên quan

SPOTLIGHT

Hoảng hồn bé gái mở cửa giẫm phải đuôi con rắn

Clip ghi lại khoảnh khắc bé gái giẫm trúng đuôi rắn khi mở cửa phòng khiến CĐM thót tim, may mắn con rắn chỉ tìm cách bỏ chạy chứ không quay lại tấn công cô bé.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thót tim khi bé gái vô tình giẫm phải đuôi rắn khi vừa mở cửa phòng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc được camera an ninh tại một hộ dân ghi lại được vào khoảng 14h26 chiều 25/5 vừa qua.

Hoảng hồn bé gái mở cửa giẫm phải đuôi con rắn
Xem chi tiết

Video

Thả trăn "khủng" ở chung cư để phản đối hàng xóm nuôi chó

Một cư dân Thái Lan đã khiến cả chung cư hoảng loạn khi thả 2 con rắn ra hành lang để phản đối việc hàng xóm lén nuôi chó và để nó sủa ồn ào suốt thời gian dài.

Sự việc gây chú ý khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh 2 con trăn khủng, dài gần 2m, trườn bò bên ngoài hành lang một chung cư ở Bangkok, Thái Lan.

Chủ nhân của 2 con trăn đã đăng tải đoạn video này kèm theo lời nhắn đầy ẩn ý: "Hôm nay tôi mang hai con. Ngày mai tôi sẽ mang thêm. Con lớn nhất thì chưa kịp đem theo hôm nay".

Xem chi tiết

Video

Cô gái hoảng loạn bỏ chạy khi thấy con rắn dưới chăn

Một cô gái trẻ đã kinh hoàng khi phát hiện một con rắn hổ mang con đang ẩn mình dưới chăn, khiến nạn nhân hoảng loạn bỏ chạy và được bạn trai kịp thời ứng cứu.

Theo đoạn clip được ghi lại, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Apasiri Laojampa đang thư giãn xem phim, trong khi bạn trai cô ngồi bên cạnh chơi game. Khi Apasiri kéo chăn về phía mình, cô bất ngờ nhìn thấy một con rắn hổ mang nhỏ nhưng hung hãn đang trườn dưới lớp vải và nhìn chằm chằm vào cô. Quá sợ hãi, cô gái lập tức hét lớn và bỏ chạy về phía bạn trai.

Phát hiện rắn hổ mang dưới chăn, cô gái hoảng loạn bỏ chạy.
﻿Nguồn: Newsflare.
Xem chi tiết

