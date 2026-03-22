Cảnh sát vây bắt nghi phạm giết đồng hương tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hu YongChao bị lực Công an TP.HCM xác định, áp giải khi đang chờ chuyến bay trốn về Trung Quốc sau khi sát hại một người đàn ông tại khách sạn ở TP.HCM.

Ngày 21-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm nhanh chóng bị Công an TP.HCM xác định. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20-3, Công an cửa khẩu Cảng quốc tế Tân Sơn Nhất nhận tin phối hợp từ PC02 Công an TP.HCM về việc truy tìm một người đàn ông nghi liên quan vụ án giết người xảy ra cùng ngày tại một khách sạn trên đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM.

Người bị tình nghi được xác định là Hu YongChao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), mang hộ chiếu số ER2184888.

Nghi phạm khai nhận việc giấu hung khí trên nóc tủ đựng đồ ăn. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khẩn trương rà soát danh sách hành khách và hệ thống camera . Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay SC8074 của hãng Shandong Airlines dự kiến bay đi Sơn Đông (Trung Quốc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định Hu YongChao đang có mặt tại một quán cà phê ở tầng 2, khu vực cột số 4, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp PC02 Công an TP.HCM khống chế, áp giải người này về trụ sở để làm việc.

Hung khí gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, đến khoảng 2 giờ 30 ngày 21-3, Hu YongChao đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Hu YongChao đến sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tìm cách xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trước khi bị bắt, người này còn tìm cách phi tang hung khí.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng là một lưỡi dao được Hu YongChao giấu trên nóc tủ đựng đồ uống của một quán phở tại nhà ga T2.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm vụ án mạng. Ảnh: H. TÂM

Trước đó như đã đưa tin, chiều 20-3, người dân phát hiện một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tử vong trong phòng tại lầu 3 của khách sạn trên đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM. Trên cơ thể nạn nhân có vết thương, nghi do bị sát hại nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để .

Theo những người làm việc tại khách sạn, nạn nhân thuê phòng tại đây để kinh doanh. Khi không thấy người này xuất hiện, người thân và nhân viên khách sạn đi tìm thì phát hiện sự việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan vụ án.