Cảnh sát vây bắt nghi phạm giết đồng hương tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hu YongChao bị lực Công an TP.HCM xác định, áp giải khi đang chờ chuyến bay trốn về Trung Quốc sau khi sát hại một người đàn ông tại khách sạn ở TP.HCM.

Ngày 21-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm nhanh chóng bị Công an TP.HCM xác định. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20-3, Công an cửa khẩu Cảng quốc tế Tân Sơn Nhất nhận tin phối hợp từ PC02 Công an TP.HCM về việc truy tìm một người đàn ông nghi liên quan vụ án giết người xảy ra cùng ngày tại một khách sạn trên đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM.

Người bị tình nghi được xác định là Hu YongChao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), mang hộ chiếu số ER2184888.

Nghi phạm khai nhận việc giấu hung khí trên nóc tủ đựng đồ ăn. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khẩn trương rà soát danh sách hành khách và hệ thống camera . Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay SC8074 của hãng Shandong Airlines dự kiến bay đi Sơn Đông (Trung Quốc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định Hu YongChao đang có mặt tại một quán cà phê ở tầng 2, khu vực cột số 4, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp PC02 Công an TP.HCM khống chế, áp giải người này về trụ sở để làm việc.

Hung khí gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, đến khoảng 2 giờ 30 ngày 21-3, Hu YongChao đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Hu YongChao đến sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tìm cách xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trước khi bị bắt, người này còn tìm cách phi tang hung khí.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng là một lưỡi dao được Hu YongChao giấu trên nóc tủ đựng đồ uống của một quán phở tại nhà ga T2.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm vụ án mạng. Ảnh: H. TÂM

Trước đó như đã đưa tin, chiều 20-3, người dân phát hiện một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tử vong trong phòng tại lầu 3 của khách sạn trên đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM. Trên cơ thể nạn nhân có vết thương, nghi do bị sát hại nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để .

Theo những người làm việc tại khách sạn, nạn nhân thuê phòng tại đây để kinh doanh. Khi không thấy người này xuất hiện, người thân và nhân viên khách sạn đi tìm thì phát hiện sự việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan vụ án.

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng giết người lẩn trốn trong Casino ở Campuchia

Sau khi gây án giết người ở TP HCM, Lê Anh Tuấn vượt biên sang Campuchia, lẩn trốn trong một Casino nhưng đã bị lực lượng Công an vây ráp, bắt giữ.

Ngày 9/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 2004, ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền để điều tra về hành vi “Giết người”.

1.jpg
Đối tượng Tuấn (áo đen) bị bắt giữ do có liên quan vụ án giết người
Xem chi tiết

Xã hội

Ghen tuông mù quáng, chém vợ cũ và mẹ vợ trọng thương ngày mùng 1 Tết

Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú xã Thanh Ba), để điều tra về hành vi Giết người xảy ra trên địa bàn xã Yên Kỳ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

co-quan-dieu-tra-lay-loi-khai-cua-tran-quang-hieu.jpg
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng.
Xem chi tiết

Xã hội

Nỗ lực cấp cứu 10 nạn nhân vụ án giết người bằng mìn tại Thanh Hóa

Các cơ sở y tế Thanh Hóa đang nỗ lực cấp cứu 10 nạn nhân trong vụ giết người bằng vật liệu nổ tự chế xảy ra tối mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Ảnh: TTXVN phát
Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng hơn 19h, ngày 18/2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tiếp nhận 8 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, mất máu nhiều với nhiều kim khí găm trên người; Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn tiếp nhận 2 bệnh nhân, sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem chi tiết

