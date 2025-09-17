Người phụ nữ bị nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung dã man ngay trong nhà

Tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc người phụ nữ bị nhóm đối tượng xông vào tận nhà hành hung dã man.

Ngày 13/9, thông tin từ UBND xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ cho biết, công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại thôn Núc Thượng. Công an xã đã xác minh được danh tính nhóm đối tượng hành hung và chờ kết quả giám định về sức khỏe của nạn nhân để xử lý vụ việc theo quy định.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc

Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 11/9, 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có người phụ nữ trẻ ở phòng khách. Một người đấm vào mặt khiến người phụ nữ ngã ra sàn. Ngay sau đó, tên này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin.

Người đàn ông khác rút hung khí định ra tay với nạn nhân. Người phụ nữ sợ hãi, nắm chặt hung khí để tránh những đòn nguy hiểm. Tuy vậy, 2 người đàn ông vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đánh đập nạn nhân.

Người đàn ông thứ 3 trong clip chứng kiến vụ việc ngăn cản, sau đó một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi. Thông tin ban đầu, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét những người liên quan. Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành (SN 1991, trú xã Tam Dương Bắc), đối tượng chính trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Tam Đảo.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Nguyễn Hữu Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra. Vụ việc vẫn đang được Công an xã Tam Đảo tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ của nhóm đối tượng.