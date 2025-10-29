Người phụ nữ 42 tuổi mắc Hội chứng trái tim tan vỡ

3 lần ngừng tim vì hội chứng trái tim tan vỡ

Sáng ngày 27/10, Bệnh viện Từ Dũ đã cử các bộ phận liên quan đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và chúc mừng sức khỏe của Chị B và gia đình sau hành trình hồi sinh kỳ diệu. Ngay lúc thập tử nhất sinh, một phép màu đã xuất hiện và đưa chị B quay lại với cuộc sống tươi đẹp này.

Chị V. T. B. 42 tuổi, ở Đắk Lắk, 2 lần sinh thường, phát hiện u xơ tử cung và tiểu nhiều lần 2 tháng nay. Ngày 30/9 chị B đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận có nhân xơ tử cung kt 69x62x64 mm kèm u buồng trứng phải kt 50x43x38 mm - ứ dịch tai vòi (T) kt 46x14x14 mm.

Chị B được hội chẩn với chẩn đoán u xơ tử cung to gây chèn ép bàng quang – u buồng trứng trái - ứ dịch Tti vòi (T) và được lên lịch mổ chương trình nội soi bóc u xơ tử cung - bóc u buồng trứng kiểm tra sinh dục.

Ngày 15/10 sau khi sắp xếp công việc gia đình ổn thỏa, chị B. nhập viện để làm thủ tục mổ chương trình. Khám tiền mê trước mổ không ghi nhận có bất thường gì đặc biệt. Lúc 9h30 ngày 17/10/25 cuộc mổ được chuẩn bị và tiến hành.

Khoảng 60 phút sau khi bắt đầu phẫu thuật, bệnh nhân đột ngột xuất hiện rối loạn nhịp tim, nhanh chóng chuyển sang rung thất và ngừng tuần hoàn. Cuộc mổ được tạm dừng, kích hoạt báo động đỏ nội viện, ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng tiến hành hồi sức tim phổi và sốc điện chuyển nhịp. Nhờ phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp, nhịp tim đã trở lại sau lần ngừng tim đầu tiên.

Bệnh nhân 42 tuổi bị hội chứng trái tim tan vỡ - Ảnh BVCC

Ngay lúc bắt đầu hồi sức, bệnh viện đồng thời cũng kích hoạt báo động đỏ liên viện, phối hợp khẩn cấp với chuyên gia tim mạch từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 12h20 phút tình hình người bệnh tạm hồi phục, bác sĩ Tim mạch Bệnh viện chợ Rẫy và bác sĩ Gây mê hồi sức Bệnh viện Từ Dũ cho phép cuộc mổ tiếp tục tiến hành.

Để đảm bảo nhanh chóng, an toàn và kết thúc triệt để ê- kíp phẫu thuật chuyển sang mở bụng. Sau đó khoảng 30 phút, bệnh nhân lại tiếp tục ngừng tim lần thứ hai. Tất cả đội ngũ lại nỗ lực tiếp tục hồi sức xoa bóp tim ngoài lồng ngực lần 2 thành công, ổn định huyết động, ca mổ lại tiếp tục thực hiện nhanh chóng và kết thúc chuyển ra hồi sức lúc 13h25 với tình trạng huyết động tạm ổn.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu cơ tim với Troponin I tăng 169g/ml sau đó là 5678ng/ml, ECG có ST chênh lên thành trước. Sau mổ hơn 2 giờ, tại phòng Hồi sức, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện lần ngừng tim lần thứ ba với rung thất tái diễn. Đội ngũ kiên trì tiến hành hồi sức xoa bóp tim ngoài lồng ngực và tiếp tục sốc điện trong niềm hy vọng mong manh để mang lại nhịp tim và tuần hoàn tự nhiên cho bệnh nhân.

Trong quá trình hồi sức các bác sĩ liên tục tư vấn và giải thích tình trạng bệnh nặng cho gia đình. Sau khi ngưng tim xảy ra 3 lần, cơ hội cứu sống chị B rất thấp nhưng Ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phối hợp Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo quyết liệt bằng mọi cách cứu sống bệnh nhân dù cơ hội rất nhỏ và phí điều trị rất tốn kém. Nếu gia đình bệnh nhân không có đủ điều kiện thì bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng đồng hành hỗ trợ người bệnh.

Tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển viện an toàn đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng ổn định huyết động, với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được nhanh chóng hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể - kỹ thuật ECMO. Sau khi tình trạng chị B khá ổn định thì được các bác sĩ Chợ Rẫy đưa đi chụp động mạch vành kiểm tra vị trí tắc nghẽn để can thiệp nguyên nhân. Kết quả chụp mạch vành cho thấy không có sự tắc nghẽn. Siêu âm tim cho thấy giảm co bóp rõ, khu trú vùng mõm tim.

Ngay lúc này các bác sĩ Tim mạch loại trừ ngay chẩn đoán chị B bị nhồi máu cơ tim như ban đầu ghi nhận mà nghĩ ngay đến một bệnh cảnh khác rất hiếm gặp là Hội chứng Takotsubo – Hội chứng trái tim tan vỡ.

Hai bệnh viện thăm bệnh nhân 3 lần ngừng tim trên bàn mổ - Ảnh BVCC

Chỉ có 1/6.700 trường hợp hội chứng trái tim tan vỡ phẫu thuật

Takotsubo xảy ra ngay trong phẫu thuật là tình trạng rất hiếm gặp. Theo các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ này mắc bệnh này trong phẫu thuật chiếm 1/6.700 trường hợp và tỷ lệ bệnh Takotsubo nặng diễn tiến choáng tim thì càng hiếm gặp hơn. Bệnh khởi phát đột ngột, biểu hiện bằng đau ngực, khó thở, tụt huyết áp, choáng hoặc ngất rất giống với nhồi máu cơ tim.

Trong phẫu thuật việc nhận biết càng khó khăn hơn vì bệnh nhân đang gây mê không biểu hiện các triệu chứng. Lúc đó, bác sĩ gây mê có thể nhận thấy tim đột ngột ngừng co bóp hoặc tụt huyết áp nặng không rõ nguyên nhân.

Điều trị Takotsubo là hỗ trợ tim tạm thời chờ trái tim tự hồi phục. Với những trường hợp nặng có sốc tim hoặc ngừng tim thì kỹ thuật ECMO là tốt nhất để hỗ trợ giúp máu được bơm ra ngoài cơ thể, trao đổi oxy và quay lại, tạm thời thay thế chức năng của tim phổi. Bệnh cơ tim Takotsubo có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt trong những tình huống căng thẳng cực độ như phẫu thuật lớn, chấn thương nặng, mất người thân...

Chị B. sau khi được chạy ECMO được gần 2 ngày thì tình trạng ổn định dần và được ngưng ECMO. Mấy ngày sau các phản xạ xuất hiện lại dần, chị bắt đầu nhận biết các kích thích xung quanh, được rút nội khí quản và dần hồi phục.

Trong 10 ngày qua, các bác sĩ Từ Dũ luôn phối hợp chặt chẽ với bác sĩ Chợ Rẫy để điều trị và chăm sóc một cách toàn diện nhất cho chị B. Khi thấy chị B ngày một tiến triển tốt lên thì tất cả 2 bệnh viện đều thấy rất vui mừng trước sự hồi sinh kỳ diệu của chị B.

Tay chị B nắm chặt tay bác sĩ như muốn nói lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế 2 bệnh viện - Ảnh BVCC