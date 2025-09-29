Cuộc gặp gỡ định mệnh cứu trẻ 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Hành trình nỗ lực bảo vệ trái tim trẻ thơ

Đầu tháng 8/2025, chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí “Trái tim cho em” diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Tuyên Quang) đã mang đến cơ hội sống mới cho nhiều trẻ em. Trong số đó, nổi bật là câu chuyện về bé trai 5 tuổi (xã Đồng Văn) mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Chương trình không chỉ thắp lên hy vọng cho gia đình bệnh nhi mà còn một lần nữa khẳng định tâm huyết, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trên hành trình bảo vệ những trái tim trẻ thơ.

Giữa dòng người đến chờ khám, hình ảnh bé V.M.M (5 tuổi) với đôi môi tím tái, hơi thở nặng nhọc đã khiến các bác sĩ không thể rời mắt. PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp thăm khám và nhận định tình trạng tim bẩm sinh của trẻ rất nặng.

Với kinh nghiệm và sự khẩn trương, PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, TS.BS Lê Hồng Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, cùng các đồng nghiệp đã đưa ra quyết định quan trọng, trẻ phải được chuyển ngay về Hà Nội để phẫu thuật, bởi bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo chia sẻ từ gia đình, bé V.M.M được phát hiện mắc tim bẩm sinh từ nhỏ, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên suốt 5 năm qua trẻ chưa từng có cơ hội điều trị. Cuộc gặp gỡ trong chương trình sàng lọc miễn phí tại Tuyên Quang đã trở thành bước ngoặt lớn, mở ra cánh cửa hồi sinh cho em.

Tứ chứng Fallot – căn bệnh tim bẩm sinh tím gây ngừng tim bất cứ lúc nào

Ngày 8/8/2025, tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được các bác sĩ chỉ định và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Trẻ được thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh BVCC

Các kết quả siêu âm tim, chụp cắt lớp vi tính cho kết quả bé mắc tứ chứng Fallot – một dạng bệnh tim bẩm sinh phức tạp, thường được gọi chung là “tim bẩm sinh tím”.

Đây là nhóm bệnh đặc trưng bởi việc máu thiếu oxy đi nuôi cơ thể, khiến trẻ luôn ở trong tình trạng tím tái, mệt mỏi, chậm phát triển. Chỉ số SpO₂ của bé V.M.M chỉ dao động 50-60%, thấp hơn gần một nửa so với ngưỡng bình thường (trên 95%). Nếu không phẫu thuật sớm, trẻ có thể rơi vào tình trạng thiếu oxy cấp, ngừng tim hoặc tử vong bất cứ lúc nào.

Phẫu thuật là phương pháp duy nhất để cứu sống trẻ.

Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 6 giờ với nhiều kỹ thuật phức tạp

Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được siêu âm tim, chụp cắt lớp vi tính, thông tim để đánh giá toàn trạng và được chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trước khi bước vào phẫu thuật. Ngày 18/8/2025, ca phẫu thuật chính thức được tiến hành. Đây là một ca mổ tương đối khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả ê-kíp.

Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 6 giờ với nhiều kỹ thuật phức tạp - Ảnh BVCC

Bệnh nhi được đặt vào trạng thái hạ thân nhiệt để bảo vệ não, đồng thời kết nối với máy tim phổi nhân tạo nhằm duy trì tuần hoàn và hô hấp. Các bác sĩ phải tiến hành tạo hình van, mở rộng đường ra thất phải, sửa chữa các bất thường động mạch phổi. Đây là những thao tác phức tạp, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của cả ê-kíp, sau 6 giờ đồng hồ, ca mổ thành công tốt đẹp đúng như dự kiến, trái tim của bệnh nhi đã có thể hoạt động giống như trẻ bình thường.

Tay của bệnh nhi trước và sau chữa trị - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Ngoại Tim mạch. Tại đây, các bác sĩ và điều dưỡng thay phiên nhau túc trực, theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn của trẻ.

Các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt, kiểm soát độ cô đặc máu, đông máu, cũng như hô hấp và đường thở cho trẻ để đảm bảo các chức năng về huyết động và chức năng các tạng. Nhờ sự chăm sóc tận tâm, tình trạng của trẻ dần cải thiện.

Ngày 4/9/2025, bé V.M.M được ra viện trong niềm hân hoan, hạnh phúc của các bác sĩ và gia đình. Trong suốt quá trình điều trị, toàn bộ chi phí điều trị và sinh hoạt của trẻ và người nhà đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ Tấm lòng Việt cùng các nhà hảo tâm được kết nối thông qua Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện hỗ trợ chi trả.

BSCKII Lê Thị Phượng, Trung tâm Tim mạch – thăm khám cho trẻ trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Câu chuyện của bé V.M.M. chỉ là một trong hàng chục nghìn trường hợp đã được Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị thành công trong suốt nhiều năm qua. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu, trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu trong phẫu thuật và điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em.