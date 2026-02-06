Người Neanderthal thu thập hộp sọ động vật để làm gì?

Hơn 43.000 năm trước, người Neanderthal thu thập hộp sọ động vật đặt trong một hang động suốt hàng thế kỷ. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa giải mã được lý do.
Không cần hở bạo, chính vẻ ngoài e ấp, mong manh tựa sương mai trong loạt ảnh mới nhất của Trần Linh Hương đã đốn gục trái tim của người hâm mộ.
Sở hữu công nghệ đỉnh cao nhưng Nhật Bản hiếm khi tung hô sức mạnh khoa học, trái ngược với cách Trung Quốc quảng bá rầm rộ ra toàn cầu.
Khu phức hợp nghi lễ cổ xưa của người bản địa với những hình khắc bí ẩn được phát hiện ở Mexico gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Những ngày giáp Tết, làng hoa giấy Phú Sơn rực rỡ muôn sắc, vừa cung ứng hoa Tết khắp miền Tây, vừa là điểm tham quan, chụp ảnh được du khách yêu thích.
Khỉ vuốt tay vàng (Saguinus midas) là loài linh trưởng nhỏ bé vùng Amazon, nổi bật với bộ lông sẫm màu và tứ chi vàng rực.
Uống nước cốt chanh khi bụng đói buổi sáng tưởng tốt cho sức khỏe nhưng có thể gây hại dạ dày, men răng và rối loạn tiêu hóa nếu duy trì lâu dài.
Sau năm 2025 bùng nổ doanh số, Subaru tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi đưa mẫu Forester Hybrid vào sản xuất tại nhà máy Subaru of Indiana (SIA), Mỹ.
Không chỉ kết hợp ăn ý trong phim Mùi phở, nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang còn giữ mối quan hệ thân thiết ở đời thường.
Ba con giáp này cuối tháng 2 mang lại vận may lớn về tài chính, sự nghiệp và danh vọng, mở ra năm 2026 rực rỡ chưa từng có.
R*phim, nền tảng phim lậu từng có hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng, đã chính thức “khai tử”, khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bất ngờ.
Mới đây, người hâm mộ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh mạnh tay gửi tặng bố mẹ hàng trăm triệu đồng nhân dịp Tết.
Khám phá hài cốt cổ xưa nhất của con người ở Iran, mở ra kỷ nguyên mới về sự sinh sống của tổ tiên trong khu vực hơn 700.000 năm trước.
Sáng nay, Google chính thức công bố Pixel 10a thông qua một đoạn video giới thiệu, nhấn mạnh vào thiết kế được nâng cấp...
Cận kề ngày lễ tình nhân 14/2, cô nàng 'vợ quốc dân' Phương Ly vừa khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng khi tung ra bộ ảnh mới đầy mê hoặc.
MC Mù Tạt và tiền vệ Đức Huy vừa khiến dân mạng 'dậy sóng' khi hé lộ những khung hình hậu trường diện áo dài đôi cực tình tứ giữa khung cảnh sông nước hữu tình.
Hoàng Hà tham gia nhiều bộ phim, mới nhất là Đồng hồ đếm ngược. Nữ diễn viên tâm sự, cô không ý thức được bản thân có ngoại hình đẹp.
Omoda C5 HEV 2026 vừa xuất hiện tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ làm mới phân khúc xe gầm cao đô thị bằng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và diện mạo hiện đại.
Chỉ với vài thiết lập đơn giản trên điện thoại, người dùng có thể giúp Google Maps định vị chính xác hơn, chỉ đường chi tiết và hạn chế sai lệch khi di chuyển.
Hình ảnh linh vật ngựa được tạo hình từ tên 94 xã, phường và đặc khu của Đà Nẵng 'tung vó' bên sông Hàn trở thành điểm check-in hút khách những ngày qua.
Bảo Chung ghi dấu ấn với lối diễn duyên dáng, gần gũi. Sau ánh hào quang, cuộc sống hiện tại của nam danh hài nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.