Người Neanderthal thu thập hộp sọ động vật để làm gì?

Hơn 43.000 năm trước, người Neanderthal thu thập hộp sọ động vật đặt trong một hang động suốt hàng thế kỷ. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa giải mã được lý do.