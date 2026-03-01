Hà Nội

Kỹ sư Việt rời OpenAI, cảnh báo AI vượt kiểm soát

Số hóa - Xe

Kỹ sư Việt rời OpenAI, cảnh báo AI vượt kiểm soát

Hieu Pham rời OpenAI vì kiệt sức, nhưng để lại cảnh báo lạnh gáy: AI đang tăng tốc vượt khỏi khả năng theo kịp của con người.

Hieu Pham, kỹ sư AI người Việt, vừa tuyên bố rời OpenAI sau thời gian ngắn làm việc. (Ảnh: VNUHCM)
Anh cho biết lý do xuất phát từ kiệt sức và suy giảm sức khỏe tinh thần.
Điều gây chú ý là loạt trạng thái anh đăng trước khi nghỉ việc.
Anh cảnh báo tốc độ tiến hóa của AI nhanh hơn cả bước nhảy từ tiền GPT-4 lên GPT-4.
Theo anh, AI không chỉ viết code mà còn tham gia tạo ra hệ thống AI mới.
Khái niệm “tự cải thiện đệ quy” (chỉ việc AI dùng chính năng lực của mình để nâng cấp bản thân liên tục), khiến tốc độ phát triển có thể vượt khỏi con người.
Anh nhấn mạnh hiện tại AI chỉ bị kìm hãm bởi lượng computer và chính con người.
Quyết định về Việt Nam nghỉ ngơi cho thấy, dù AI mạnh mẽ, chữa lành vẫn là điều rất con người. (Ảnh: X)
#AI #OpenAI #Hieu Pham #tự cải thiện đệ quy #phát triển AI #kỹ sư Việt

