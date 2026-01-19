Hà Nội

Phát hiện 65 'bàn tay' bí ẩn trên đá 27.000 năm tuổi

Thợ lặn phát hiện một hang động dưới nước ẩn giấu những bức tranh khắc trên đá 27.000 năm tuổi ở Marseille.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Hang Cosquer nằm ngoài khơi Marseille, là một địa điểm khảo cổ đáng chú ý, nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật thời tiền sử. Ảnh: @Jespa.
Hang Cosquer nằm ngoài khơi Marseille, là một địa điểm khảo cổ đáng chú ý, nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật thời tiền sử. Ảnh: @Jespa.
Vị trí khó tiếp cận đã giúp hang động này tương đối ít bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của cuộc sống hiện đại, nhưng đồng thời cũng gây khó khăn cho công tác bảo tồn. Ảnh: @Jespa.
Vị trí khó tiếp cận đã giúp hang động này tương đối ít bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của cuộc sống hiện đại, nhưng đồng thời cũng gây khó khăn cho công tác bảo tồn. Ảnh: @Jespa.
Những bức tranh bên trong hang động này, một số có niên đại hơn 27.000 năm tuổi. Ảnh: @Jespa.
Những bức tranh bên trong hang động này, một số có niên đại hơn 27.000 năm tuổi. Ảnh: @Jespa.
Chúng đại diện cho một bằng chứng hiếm hoi về nghệ thuật Thời kỳ Đồ Đá Cũ Thượng Kỳ, trải dài cả thời kỳ Gravettian và Solutrean. Ảnh: @Jespa.
Chúng đại diện cho một bằng chứng hiếm hoi về nghệ thuật Thời kỳ Đồ Đá Cũ Thượng Kỳ, trải dài cả thời kỳ Gravettian và Solutrean. Ảnh: @Jespa.
Trên các bức vẽ hang động này có khắc họa những hình vẽ bàn tay rõ nét. 65 hình vẽ bàn tay bằng mực đỏ và đen, hầu hết trong số đó đều thiếu ngón tay một cách kỳ lạ. Ảnh: @Jespa.
Trên các bức vẽ hang động này có khắc họa những hình vẽ bàn tay rõ nét. 65 hình vẽ bàn tay bằng mực đỏ và đen, hầu hết trong số đó đều thiếu ngón tay một cách kỳ lạ. Ảnh: @Jespa.
Hang động này cũng chứa các họa tiết khắc như chữ thập, chấm và đường thẳng, cùng với các loài động vật như ngựa, hươu, và các hình người mang tính chất hoang dã rõ nét. Ảnh: @Jespa.
Hang động này cũng chứa các họa tiết khắc như chữ thập, chấm và đường thẳng, cùng với các loài động vật như ngựa, hươu, và các hình người mang tính chất hoang dã rõ nét. Ảnh: @Jespa.
Ngoài các loài ngựa, bò rừng và bò tót, còn có những hình ảnh về sinh vật biển, bao gồm hải cẩu, chim cánh cụt, sứa và cá voi. Ảnh: @Jespa.
Ngoài các loài ngựa, bò rừng và bò tót, còn có những hình ảnh về sinh vật biển, bao gồm hải cẩu, chim cánh cụt, sứa và cá voi. Ảnh: @Jespa.
Những hình ảnh đa dạng này cho thấy hang động đã được sử dụng liên tục trong khoảng 8.000 năm, trong thời kỳ mà người Homo sapiens dần thay thế người Neanderthal ở châu Âu. Ảnh: @Jespa.
Những hình ảnh đa dạng này cho thấy hang động đã được sử dụng liên tục trong khoảng 8.000 năm, trong thời kỳ mà người Homo sapiens dần thay thế người Neanderthal ở châu Âu. Ảnh: @Jespa.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
#bức tranh #khắc #hang động #tiền sử #động vật

