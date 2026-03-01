Hà Nội

Xe máy điện Honda Dax e: và Zoomer e: sắp bán tại Việt Nam?

Dax e: và Zoomer e: là hai mẫu xe máy điện mới đây đã được Honda Motor đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe máy điện Dax e: mới.

Theo những hình ảnh được công bố tại Công báo Sở hữu công nghiệp, có thể thấy hai mẫu xe được đăng ký bảo hộ kiểu dáng của Honda có kiểu dáng tương đồng với Dax e: và Zoomer e:.

Mặc dù đã xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tương lai của Dax e: và Zoomer e: vẫn chưa được Honda Việt Nam xác nhận.

1-811.jpg
Xe máy điện Honda Dax e: và Zoomer e: sắp bán tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam đã tuyên bố sẽ ra mắt nhiều mẫu xe điện tại Việt Nam vào năm 2027, nên việc hai mẫu xe này được bán chính hãng tại Việt Nam là điều hoàn toàn có thể.

Trước đó, hai mẫu xe máy điện Honda Dax e: và Zoomer e: đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào năm 2023. Tại Trung Quốc, hai mẫu xe này thuộc nhóm xe máy điện EB (Electric Bicycle - xe đạp điện) với vận tốc tối đa là 25km/h.

Hai sản phẩm này được Honda và đối tác tại Trung Quốc nhắm đến đối tượng khách hàng Gen Z. Đây là nhóm không chỉ tìm kiếm phương tiện di chuyển mà còn mong muốn sở hữu một sản phẩm thể hiện cá tính và giá trị bản thân.

3-3953.jpg
Honda Dax e: và Zoomer e: đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào năm 2023.

Dax e: và Zoomer e: được lấy cảm hứng từ chính mẫu xe cùng tên sử dụng động cơ xăng. Đây đều là những mẫu xe “huyền thoại” của Honda.

Về kiểu dáng, hai mẫu xe máy điện này có thiết kế tương đồng với dòng xe Dax và Zoomer chạy xăng của Honda. Điểm khác biệt có lẽ chỉ đến từ vị trí để pin và việc không còn cụm ống xả trên Dax e: và Max e:.

Việc Honda Việt Nam bán chính hãng Dax e: và Zoomer e: có thể trở thành hiện thực, khi hãng xe Nhật Bản đang thể hiện sự nghiêm túc với mảng xe máy điện tại Việt Nam.

2-1740.jpg
Việc Honda Việt Nam bán chính hãng Dax e: và Zoomer e: có thể trở thành hiện thực, khi hãng xe Nhật Bản đang nghiêm túc với mảng xe máy điện tại Việt Nam.

Với hai mẫu xe máy điện mới này, Honda có thể nhắm tới nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên - những người sử dụng xe công suất thấp và không cần bằng lái. Đây cũng là phân khúc mà VinFast, Yadea hay Pega đang đầu tư nhiều sản phẩm chiến lược.

Chậm chân hơn VinFast trong mảng xe máy điện, bước sang năm 2026, Honda Việt Nam đã có những màn bứt tốc đáng ghi nhận. Hãng xe Nhật Bản đã công bố giá bán cho dòng xe điện CUV e:. Xe có giá 45 triệu đồng (không kèm pin) và 65 triệu đồng (kèm pin).

Bên cạnh đó, thương hiệu Nhật Bản cũng giới thiệu một mẫu xe máy điện mới được lắp ráp tại Việt Nam trong năm 2026 với tên gọi UC3.

4-5168.jpg
Với hai mẫu xe máy điện mới này, Honda có thể nhắm tới nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên - những người sử dụng xe công suất thấp và không cần bằng lái.

Mặc dù nhanh chóng đưa ra các mẫu xe máy điện mới, nhưng với việc dải sản phẩm thưa và giá bán nhỉnh hơn đối thủ, có thể trong năm 2026 này Honda Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo được sức ép về doanh số với VinFast.

Cuộc cạnh tranh giữa VinFast và Honda có lẽ sẽ chỉ tăng độ nóng vào năm 2027, khi hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ giới thiệu tại Việt Nam nhiều mẫu xe máy điện hơn.

Số hóa - Xe

Tận thấy xe máy điện Honda Cub E chỉ từ 20 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu xe máy điện Honda Cub E của Trung Quốc được đưa về thị trường Việt Nam thông qua một số đơn vị nhập khẩu tư nhân với mức giá từ 20 triệu đồng.

1-8676.jpg
Honda Cub E – phiên bản điện hóa của mẫu xe máy huyền thoại Super Cub được đăng ký bản quyền tại Việt Nam vào tháng 11/2023 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, Honda Việt Nam vẫn chưa công bố thêm thông tin về mẫu xe này.
2-4079.jpg
Thời gian qua, một số đại lý xe tư nhân đã nhập khẩu Honda Cub E từ Trung Quốc về Việt Nam để phân phối cho các khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, giá xe Honda Cub E có sự chênh lệch đáng kể. Một đại lý tại Hà Nội cho biết để sở hữu mẫu xe máy điện này, khách hàng cần phải chi ra số tiền khoảng 27 triệu đồng.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda Việt Nam giảm 5 triệu đồng cho xe máy điện ICON e:

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố ưu đãi dành cho mẫu xe gắn máy điện ICON e:, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 17/02/2026 đến hết ngày 31/03/2026.

Video: Trải nghiệm xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng mua xe Honda ICON e: tại các Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) có kinh doanh xe điện trong thời gian chương trình sẽ được nhận ưu đãi tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

BMW CE 02 từ 72 triệu đồng - xe máy điện đô thị chạy 109km/sạc

Được cho ra mắt tại thị trường Ấn Độ từ năm 2024, mẫu xe máy điện BMW CE 02 nhanh chóng tạo nên sự khác biệt trong phân khúc xe điện hai bánh cao cấp.

2.jpg
CE 02 không đi theo lối mòn thiết kế của xe máy truyền thống, mà nó được BMW định danh bằng khái niệm “eParkourer” – một phương tiện linh hoạt, năng động, sinh ra để chinh phục môi trường đô thị hiện đại và hướng đến nhóm khách hàng trẻ đề cao cá tính.
3.jpg
Về thiết kế, CE 02 thể hiện rõ triết lý tối giản nhưng táo bạo. Bộ khung thép double-loop lộ diện một phần, kết hợp với cặp bánh 14 inch bản lớn (lốp 150/70) ở cả trước và sau, mang đến diện mạo vững chãi và khác biệt so với phần lớn scooter điện phổ thông trên thị trường.
Xem chi tiết

