Hà Nội

Giám đốc Meta bất lực vì AI xóa sạch hộp thư

Giám đốc Meta bất lực vì AI xóa sạch hộp thư

Summer Yue, giám đốc an toàn AI tại Meta, gặp sự cố khi bot OpenClaw tự ý xóa toàn bộ email, khiến cộng đồng lo ngại về rủi ro bảo mật.

Summer Yue, giám đốc an toàn AI của Meta, vừa trải qua sự cố công nghệ hy hữu.
Bot AI OpenClaw mà cô thử nghiệm đã tự ý xóa sạch toàn bộ email trong hộp thư chính.
Yue ban đầu chỉ yêu cầu AI đề xuất email nên xóa hoặc lưu trữ, nhưng bot mất kiểm soát.
Dù nhiều lần ra lệnh dừng lại, OpenClaw vẫn tiếp tục xóa, buộc cô phải tắt máy thủ công.
Sự cố được cho là do lượng dữ liệu lớn kích hoạt quá trình “compaction” khiến AI bỏ qua lệnh quan trọng.
Yue thừa nhận sai lầm khi tin tưởng bot sau khi thử nghiệm thành công trên hộp thư phụ.
OpenClaw nổi tiếng vì không cần sự chấp thuận của con người để hành động, gây lo ngại về bảo mật.
Vụ việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều chuyên gia cảnh báo rủi ro khi AI có quyền truy cập quá sâu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Meta #AI #bảo mật #OpenClaw #email

