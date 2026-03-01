Hà Nội

Giải trí - Giới trẻ

Dianka Zakhidova ngọt ngào nhắn gửi 'thủ môn quốc dân' Bùi Tiến Dũng

Những khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng – Dianka Zakhidova tiếp tục thu hút sự chú ý khi cả hai mừng sinh nhật bên nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova đăng loạt ảnh kỷ niệm sinh nhật chồng – thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: FB Dianka Zakhidova.
Cô nhắn nhủ với nội dung tạm dịch: “Nếu có một nghìn cuộc đời, em vẫn chọn làm vợ anh trong từng ấy lần. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em”. Còn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Tuổi mới chỉ mong mỗi ngày tốt hơn một chút so với hôm qua, giữ vững niềm tin và giữ vững khung thành của chính mình. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và tin tưởng. Nỗ lực hơn nhé Dũng!”. Ảnh: FB Dianka Zakhidova.
Vợ chồng nam thủ môn vẫn mặn nồng như thuở mới hẹn hò. Dịp Valentine 2026, cả hai thoải mái chụp ảnh selfie tình tứ trong thang máy. Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng.
Những biểu cảm tự nhiên cho thấy sự đồng điệu trong đời sống thường ngày của cặp đôi. Ảnh: FB Dianka Zakhidova.
Chỉ cần ánh mắt và nụ cười cũng đủ thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa Bùi Tiến Dũng và Dianka. Ảnh: FB Dianka Zakhidova.
Nam thủ môn cũng dành nhiều lời ngọt ngào cho bạn đời. Trong sinh nhật Dianka năm 2025, anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm công khai. Ảnh: FB Dianka Zakhidova.
Anh viết với nội dung tạm dịch: “Chúc mừng sinh nhật tình yêu của đời anh. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều biết ơn vì có em trong cuộc đời mình. Em là một người mẹ và người vợ tuyệt vời. Danil và anh yêu em nhiều nhất”. Ảnh: FB Dianka Zakhidova.
Dianka đã có 4 năm làm dâu Việt. Dịp Tết vừa qua, cô cùng chồng và con diện áo dài truyền thống. Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng.
Bên cạnh việc chăm sóc gia đình nhỏ, Dianka vẫn duy trì công việc người mẫu. Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng.
Sau khi trở thành mẹ, cô được nhiều người nhận xét ngày càng mặn mà hơn. Dù diện váy dạ hội quyến rũ hay trang phục đời thường năng động, Dianka vẫn giữ được vẻ cuốn hút riêng. Ảnh: FB Dianka Zakhidova.
Xem video: "Dianka Zakhidova khoe vẻ sắc sảo". Nguồn FB Dianka Zakhidova
#Dianka Zakhidova #Bùi Tiến Dũng #sinh nhật #vợ chồng #tình cảm

