Hot girl Sam khoe ảnh bên hai con, nhan sắc sau sinh ngày càng thăng hạng

Hot girl Sam chia sẻ bộ ảnh mừng tuổi mới của hai con. Cô có cuộc sống kín tiếng bên chồng người Hàn Quốc, được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Sam)
Sam chia sẻ bộ ảnh mừng sinh nhật hai con kèm lời nhắn đầy xúc động: “Chúc mừng sinh nhật hai thiên thần của mẹ. Mẹ yêu hai con hơn tất cả mọi điều trên thế gian này”.
Loạt ảnh được thực hiện theo phong cách studio nhẹ nhàng, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Sam và các con.
Bộ ảnh giữ lại cả những biểu cảm tự nhiên của cặp song sinh nhà Sam, khiến nhiều người xem thích thú.
Con trai Sam sở hữu ngoại hình lai ấn tượng, với những đường nét được nhận xét thừa hưởng từ bố.
Trong bộ váy trắng mềm mại, Sam gần như “đóng khung” hình ảnh một bà mẹ hai con dịu dàng. Nhan sắc của cô được nhận xét ngày càng mặn mà, khác với vẻ trong trẻo thời còn là hot girl.
Dịp Tết, Sam diện áo dài cách tân giữa vườn hoa rực rỡ, khoe thần thái tươi tắn. Dù ở concept nào, cô vẫn giữ được sự tự tin cùng vóc dáng gọn gàng sau sinh.
Nhiều cư dân mạng nhận xét bà mẹ hai con không hề “lép vế” khi đứng cạnh những mỹ nhân cùng thế hệ. Trái lại, Sam có phần đằm thắm và sắc sảo hơn so với trước đây.
Cuối năm 2022, Sam được bạn trai người Hàn Quốc cầu hôn. Đến tháng 4/2023, cô hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Người đẹp chưa từng công khai danh tính ông xã và cũng không làm dâu tại Hàn Quốc.
Trước khi xây dựng tổ ấm, Sam từng tham gia một số dự án phim như “Siêu sao siêu ngố”, “Bệnh viện ma”, ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, năng động.
Hiện tại, cô tập trung cho công việc kinh doanh, đồng thời tham gia các sự kiện phù hợp.
Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của con gái Sam". Nguồn FB Sam
