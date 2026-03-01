Hà Nội

Perplexity Computer, máy tính AI tự làm mọi việc

Perplexity ra mắt “Perplexity Computer” - hệ thống AI có thể tự xử lý toàn bộ dự án từ đầu đến cuối, hoạt động liên tục ngay cả khi bạn ngủ.

Thiên Trang (TH)
Perplexity vừa giới thiệu sản phẩm đột phá mang tên Perplexity Computer.
Perplexity vừa giới thiệu sản phẩm đột phá mang tên Perplexity Computer.
Đây là hệ thống AI thống nhất có khả năng điều phối 19 mô hình khác nhau.
Đây là hệ thống AI thống nhất có khả năng điều phối 19 mô hình khác nhau.
Người dùng chỉ cần mô tả kết quả mong muốn, AI sẽ tự chia nhỏ thành các tác vụ.
Người dùng chỉ cần mô tả kết quả mong muốn, AI sẽ tự chia nhỏ thành các tác vụ.
Các sub-agent có thể nghiên cứu web, viết code, tạo tài liệu và gọi API.
Các sub-agent có thể nghiên cứu web, viết code, tạo tài liệu và gọi API.
Điểm đặc biệt là khả năng làm việc bất đồng bộ, chạy liên tục hàng giờ hoặc hàng tháng.
Điểm đặc biệt là khả năng làm việc bất đồng bộ, chạy liên tục hàng giờ hoặc hàng tháng.
CEO Aravind Srinivas khẳng định AI giờ đây thực sự trở thành “máy tính”.
CEO Aravind Srinivas khẳng định AI giờ đây thực sự trở thành "máy tính".
Sản phẩm hiện được triển khai cho gói Max với giá 200 USD mỗi tháng.
Sản phẩm hiện được triển khai cho gói Max với giá 200 USD mỗi tháng.
Perplexity Computer được kỳ vọng định nghĩa lại khái niệm máy tính trong thời đại AI.
Perplexity Computer được kỳ vọng định nghĩa lại khái niệm máy tính trong thời đại AI.
Thiên Trang (TH)
#AI #Perplexity #máy tính #hệ thống AI #công nghệ

