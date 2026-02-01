Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cối xay cổ nhất châu Âu thay đổi cách nhìn về xã hội thời kỳ đá cũ

Kho tri thức

Cối xay cổ nhất châu Âu thay đổi cách nhìn về xã hội thời kỳ đá cũ

Hiện vật 14.000 năm tuổi cho thấy người tiền sử đã có kỹ năng chế biến thực vật tinh vi, cần xem xét lại vai trò của chế biến tài nguyên trong xã hội cổ đại.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Một nhóm chuyên gia khoa học, bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Xứ Basque (EHU), đã thành công trong việc xác định đặc điểm của chiếc cối xay cổ nhất được chế tạo và sử dụng ở châu Âu. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Một nhóm chuyên gia khoa học, bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Xứ Basque (EHU), đã thành công trong việc xác định đặc điểm của chiếc cối xay cổ nhất được chế tạo và sử dụng ở châu Âu. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Đây là hiện vật cổ nhất thuộc loại này trên lục địa, ước tính có niên đại khoảng 14.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Đây là hiện vật cổ nhất thuộc loại này trên lục địa, ước tính có niên đại khoảng 14.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Hiện vật này được tìm thấy tại địa điểm Martinarri, thuộc vùng Treviño của Burgos ở miền bắc Tây Ban Nha, có niên đại từ những thời kỳ cuối cùng của Thượng Pleistocene, một giai đoạn được đánh dấu bởi những thay đổi sâu sắc về khí hậu và cảnh quan vào cuối kỷ băng hà cuối cùng. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Hiện vật này được tìm thấy tại địa điểm Martinarri, thuộc vùng Treviño của Burgos ở miền bắc Tây Ban Nha, có niên đại từ những thời kỳ cuối cùng của Thượng Pleistocene, một giai đoạn được đánh dấu bởi những thay đổi sâu sắc về khí hậu và cảnh quan vào cuối kỷ băng hà cuối cùng. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Hiện vật cối xay được bảo quản tại chỗ, làm sạch bằng các kỹ thuật không xâm lấn và được phân tích dấu vết chi tiết để nghiên cứu sự mài mòn vi mô. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Hiện vật cối xay được bảo quản tại chỗ, làm sạch bằng các kỹ thuật không xâm lấn và được phân tích dấu vết chi tiết để nghiên cứu sự mài mòn vi mô. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Đồng thời, các mẫu trầm tích bám trên bề mặt của cối xay được thu thập để tìm kiếm phytolith và phấn hoa, so sánh các kết quả này với các mẫu khác từ cùng bối cảnh khảo cổ. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Đồng thời, các mẫu trầm tích bám trên bề mặt của cối xay được thu thập để tìm kiếm phytolith và phấn hoa, so sánh các kết quả này với các mẫu khác từ cùng bối cảnh khảo cổ. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Việc sử dụng rộng rãi hiện vật này để chế biến quả sồi cho thấy sự phức tạp tinh vi, khéo léo về chế biến thực vật của những người săn bắn hái lượm cuối cùng. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Việc sử dụng rộng rãi hiện vật này để chế biến quả sồi cho thấy sự phức tạp tinh vi, khéo léo về chế biến thực vật của những người săn bắn hái lượm cuối cùng. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Đây cũng là một phát hiện đòi hỏi phải đánh giá lại tầm quan trọng và niên đại của việc chế biến tài nguyên thực vật một cách có hệ thống trong các xã hội Thời Kỳ Đồ Đá Cũ. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Đây cũng là một phát hiện đòi hỏi phải đánh giá lại tầm quan trọng và niên đại của việc chế biến tài nguyên thực vật một cách có hệ thống trong các xã hội Thời Kỳ Đồ Đá Cũ. Ảnh: @Đại học Xứ Basque.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
#Cối xay #Châu Âu #thực vật #thực phẩm #hang động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT