AI xóa nhầm, AWS sập 13 giờ gây chấn động

AI xóa nhầm, AWS sập 13 giờ gây chấn động

Sự cố AWS kéo dài 13 giờ do AI xóa nhầm môi trường, Amazon khẳng định lỗi thuộc về quyền truy cập người dùng chứ không phải AI mất kiểm soát.

Thiên Trang (TH)
Tháng 12/2025, nền tảng Amazon Web Services (AWS) gặp sự cố nghiêm trọng kéo dài 13 tiếng.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc kỹ sư sử dụng AI agent Kiro để xử lý vấn đề kỹ thuật.
Trong quá trình thao tác, Kiro đã xóa và tái tạo môi trường hệ thống, gây gián đoạn AWS Cost Explorer.
Sự cố ảnh hưởng tới một số khu vực ở Trung Quốc đại lục, khiến dịch vụ theo dõi chi phí ngừng hoạt động.
Amazon khẳng định lỗi xuất phát từ quyền truy cập của con người, không phải AI tự ý hành động.
Quy trình phê duyệt hai người vốn để giảm rủi ro đã bị bỏ qua do quyền truy cập rộng hơn.
Quá trình khôi phục mất tới 13 giờ, nhưng Amazon mô tả đây là sự cố “hạn chế”.
Sau vụ việc, AWS tăng cường biện pháp bảo vệ và tiếp tục thúc đẩy ứng dụng AI trong lập trình.
