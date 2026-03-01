Hà Nội

Số hóa - Xe

Hàng loạt xe Jeep và RAM tại Việt Nam bị triệu hồi vì dính lỗi

Hai đợt triệu hồi mới được JVA triển khai tại Việt Nam liên quan đến lỗi cảnh báo động cơ Jeep Wrangler và Gladiator, cùng với rủi ro tiềm ẩn từ bộ bơm túi khí.

Thảo Nguyễn
Video: Chi tiết Jeep Wrangler và Jeep Gladiator ra mắt Việt Nam.

Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Jeep và RAM tại Việt Nam (JVA) mới đây đã phát đi thông báo về việc triển khai đồng thời hai chương trình triệu hồi trên nhiều mẫu xe thuộc tập đoàn Stellantis.

Các chiến dịch này xuất phát từ những lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận biết sự cố của người lái cũng như mức độ an toàn của hành khách trong trường hợp va chạm.

2-9120.jpg
Hàng loạt xe Jeep và RAM tại Việt Nam bị triệu hồi vì dính lỗi.

Chương trình triệu hồi đầu tiên tập trung vào hai dòng xe Jeep phổ biến là Wrangler và Gladiator. Cụ thể, các xe Jeep Wrangler đời 2018 - 2022 (mã JL) và Jeep Gladiator sản xuất trong giai đoạn 2020 - 2022 (mã JT) được xác định có nguy cơ gặp lỗi liên quan đến đèn báo lỗi động cơ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất FCA US LLC, trên một số xe thuộc diện ảnh hưởng, đèn cảnh báo động cơ (CEL/MIL) có thể không phát sáng khi hệ thống phát hiện trục trặc kỹ thuật. Điều này khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết kịp thời tình trạng bất thường, từ đó tiềm ẩn rủi ro trong quá trình sử dụng.

4-3175.jpg
Jeep Wrangler đời 2018 - 2022 (mã JL) và Jeep Gladiator sản xuất 2020 - 2022 (mã JT) được xác định có nguy cơ gặp lỗi liên quan đến đèn báo lỗi động cơ.

Riêng với dòng Gladiator, tình trạng còn nghiêm trọng hơn khi đèn báo lỗi động cơ có khả năng bị lắp nhầm vị trí với đèn báo khoang hành lý. Việc hiển thị sai thông tin cảnh báo có thể dẫn đến hiểu nhầm, làm chậm quá trình xử lý sự cố.

Giải pháp khắc phục được đưa ra là tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống hiển thị trên bảng đồng hồ. Những xe phát hiện lỗi sẽ được cập nhật phần mềm theo quy trình của nhà sản xuất, trong khi các xe không bị ảnh hưởng sẽ được xác nhận an toàn.

5-2598.jpg
Những xe phát hiện lỗi sẽ được cập nhật phần mềm theo quy trình của nhà sản xuất, trong khi các xe không bị ảnh hưởng sẽ được xác nhận an toàn.

Bên cạnh đợt triệu hồi trên, JVA cũng thông báo hỗ trợ một chiến dịch an toàn khác liên quan đến bộ bơm túi khí phía trước dành cho hành khách. Các mẫu xe Jeep, RAM, Dodge và Chrysler sản xuất trong giai đoạn 2008 - 2010 nằm trong danh sách cần kiểm tra và khắc phục.

Nguyên nhân được xác định là bộ bơm khí bên trong túi khí có thể bị nứt vỡ khi kích hoạt trong va chạm, do áp suất tăng cao. Nguy cơ này đặc biệt lớn đối với các xe đã sử dụng lâu năm trong môi trường có độ ẩm cao. Nếu xảy ra sự cố, các mảnh kim loại từ bộ bơm có thể văng vào khoang lái, gây chấn thương nghiêm trọng cho người ngồi phía trước.

3-8179.jpg
JVA đang cùng Stellantis rà soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đồng thời làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để chuẩn bị triển khai chương trình khắc phục.

Phần lớn các xe nằm trong phạm vi ảnh hưởng được đưa về Việt Nam từ giai đoạn JVA chưa tiếp nhận quyền phân phối chính thức. Đây là những phương tiện dù đã nằm trong danh sách cần triệu hồi nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để ở thời điểm trước.

Hiện nay, JVA đang cùng Stellantis rà soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để chuẩn bị triển khai chương trình khắc phục theo quy định. Trong lúc chờ giải pháp sửa chữa được phê duyệt, hãng khuyến cáo người sử dụng các xe liên quan nên tạm dừng vận hành và liên hệ với đơn vị phân phối để nhận hướng dẫn phù hợp.

Đại diện JVA xác nhận, đến nay thị trường Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ sự cố gây thiệt hại hay thương vong nào liên quan đến vấn đề này.

