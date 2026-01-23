Hà Nội

Phát hiện tranh hang động cổ nhất thế giới ở Indonesia

Kho tri thức

Các chuyên gia đã phát hiện những dấu tay trên vách hang động ở đảo Sulawesi, Indonesia. Đây có thể là tác phẩm nghệ thuật trên đá cổ nhất thế giới.

Tâm Anh (TH)
Những dấu tay màu nâu nhạt được các nhà khoa học Indonesia và Australia phát hiện trên đảo Sulawesi. Chúng được tạo ra bằng cách thổi chất màu lên bàn tay đặt sát vách đá, để lại đường viền rõ nét. Ảnh: theconversation.com.
Theo các nhà nghiên cứu, một số đầu ngón tay còn được cố ý chỉnh sửa để trông nhọn hơn. Ảnh: theconversation.com.
Thông qua phân tích một lượng rất nhỏ urani trong lớp vỏ khoáng chất hình thành trên bề mặt tranh hang động, các nhà khoa học có thể xác định thời điểm chúng được tạo ra. Ảnh: theconversation.com.
Nhờ vậy, giới nghiên cứu xác định được đây là những hình vẽ cổ nhất từng được tìm thấy trên vách hang động từ trước cho đến nay. Ảnh: Adhi Agus Oktaviana.
Một hình vẽ bàn tay trên vách hang động ở đảo Sulawesi được các chuyên gia xác định có niên đại ít nhất là 67.800 năm tuổi. Theo đó, nó trở thành tác phẩm nghệ thuật hang động cổ nhất được xác định niên đại một cách chắc chắn từng được tìm thấy trên thế giới. Ảnh: Max Aubert.
Điều này cho thấy niên đại của những bức tranh hang động ở Sulawesi ít nhất cũng lâu đời hơn 15.000 năm so với những tác phẩm nghệ thuật mà chúng ta đã xác định trước đây trong khu vực này và lâu đời hơn 30.000 năm so với những bức tranh hang động được tìm thấy ở Pháp. Ảnh: Cahyo / CC BY-SA 3.0.
Phát hiện này cho thấy con người đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bên trong hang động sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ. Ảnh: Maxime Aubert.
Hiện các chuyên gia chưa thể xác định ai là người đã tạo ra những dấu tay bên trong hang động ở đảo Sulawesi. Ảnh: Maxime Aubert.
Dù vậy, một số nhà nghiên cứu đưa ra suy đoán người Denisovan từng sinh sống tại đây hoặc những người hiện đại rời châu Phi và di cư qua Trung Đông tới Australia trong giai đoạn này có thể là "tác giả" của những bức tranh hang động cổ nhất thế giới. Ảnh: Handout/Courtey of Maxime Aubert.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
