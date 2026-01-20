Hà Nội

Phát hiện tranh tường cổ hé lộ tín ngưỡng phức tạp của người xưa

Kho tri thức

Phát hiện tranh tường cổ hé lộ tín ngưỡng phức tạp của người xưa

Những bức tranh tường từ hang động này hé lộ truyền thống nghệ thuật và tín ngưỡng phức tạp của cư dân cổ đại miền Bắc Mexico và Texas.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Ẩn mình trong những hẻm núi sâu hun hút ở Texas và miền bắc Mexico, những bức tranh tường cổ xưa giúp hé lộ một truyền thống nghệ thuật gần 6.000 năm tuổi đã tồn tại qua hàng thiên niên kỷ. Ảnh: @ScienceAdvances.
Những tác phẩm tuyệt đẹp này, được tạo ra bởi những người săn bắn hái lượm theo phong cách sông Pecos, mang đến cái nhìn thoáng qua về một hệ thống tín ngưỡng tinh tế có ảnh hưởng sâu rộng đến các nền văn minh Trung Mỹ. Ảnh: @ScienceAdvances.
Một nhóm các nhà nghiên cứu Mexico gần đây đã xác định được niên đại của 57 bức tranh tường đá này, ước tính chúng có niên đại khoảng 5.760 năm tuổi. Ảnh: @ScienceAdvances.
Các bức bích họa theo phong cách sông Pecos (PRS) không chỉ đơn thuần là những hình trang trí trên đá vôi. Ảnh: @ScienceAdvances.
Chúng là những tác phẩm phức tạp, quy mô lớn, đôi khi dài tới 150 mét và cao 15 mét, được vẽ trong các hang động và hốc đá khắp khu vực. Ảnh: @ScienceAdvances.
Theo nghiên cứu, các bức bích họa mô tả nhiều hình người, động vật và những hình thù bí ẩn, tất cả được sắp xếp cẩn thận theo nhiều lớp màu sắc. Ảnh: @ScienceAdvances.
Các họa tiết nhất quán trong các bức bích họa, chẳng hạn như các hình người với mũ đội đầu đặc trưng và các bó vật thể tượng trưng cho quyền lực, cho thấy chúng là một phần của hệ thống tín ngưỡng được thiết lập vững chắc và mạch lạc. Ảnh: @ScienceAdvances.
Phát hiện của họ nhấn mạnh cách những bức tranh tường này được tạo ra bằng cách sử dụng chất màu từ đất với các sắc thái rực rỡ của màu đỏ, đen, vàng và trắng. Ảnh: @ScienceAdvances.
Chúng không chỉ thể hiện nghệ thuật mà còn là một ngôn ngữ siêu hình quan trọng, ăn sâu trong văn hóa của vùng hẻm núi Lower Pecos. Ảnh: @ScienceAdvances.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
