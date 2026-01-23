Hà Nội

Kho tri thức

Vũ khí tinh xảo 80.000 năm tuổi của người Neanderthal

Nhiều đầu mũi giáo cổ đại bị chôn vùi suốt 80.000 năm làm đảo lộn hoàn toàn sự hiểu biết của chúng ta về công nghệ thời tiền sử.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Cụ thể, nhiều đầu mũi giáo bằng xương được chạm khắc tinh xảo được phát hiện ở hang động Nga. Ảnh: @Liubov Golovanova.
Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học Châu Âu, hiện vật này ban đầu được khai quật từ hang Mezmaiskaya ở vùng Caucasus phía tây bắc, nước Nga. Ảnh: @Liubov Golovanova.
Đầu mũi giáo bằng xương này được xác định có niên đại khoảng 80.000 năm tuổi. Ảnh: @Liubov Golovanova.
Các mũi giáo được làm từ xương bò rừng, nó đã được phân tích bởi một nhóm nghiên cứu do Liubov Golovanova, một nhà khảo cổ học tại Phòng thí nghiệm Tiền sử ở Nga, dẫn đầu. Ảnh: @Liubov Golovanova.
Tình trạng bảo quản đầu mũi giáo này vô cùng xuất sắc, nhờ vào các điều kiện đặc biệt bên trong hang động Mezmaiskaya. Ảnh: @Liubov Golovanova.
Nghiên cứu kết luận rằng, người Neanderthal, những người từng sinh sống ở một số vùng của châu Âu và Tây Á trong Thời Kỳ Đồ Đá Giữa, có khả năng đã tự tạo ra vũ khí này một cách độc lập, không liên quan gì đến người Homo sapiens sơ khai. Ảnh: @Liubov Golovanova.
Việc tìm thấy những vật thể này đã bác bỏ những giả định trước đây về khả năng công nghệ của người Neanderthal cổ xưa, cho thấy rằng họ đã chế tạo các công cụ săn bắn tinh xảo hàng chục nghìn năm trước khi người Homo sapiens đặt chân đến châu Âu. Ảnh: @Liubov Golovanova.
Mời Quý Độc giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
