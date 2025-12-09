Báo động đỏ tiêm truyền tại cơ sở không đảm bảo gây áp xe nghiêm trọng

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Trung Tâm y tế Yên Lập (Phú Thọ) vừa đưa ra cảnh báo đỏ về hàng loạt ca áp xe liên quan tiêm truyền tại cơ sở không đảm bảo.

Hiện nay, tình trạng người dân tìm đến các cơ sở tiêm truyền tự phát, không đảm bảo điều kiện vô khuẩn để truyền dịch, tiêm thuốc đang có xu hướng gia tăng.

Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là biến chứng áp xe tại chỗ tiêm, gây ảnh hưởng nặng nề và có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

ổ áp xe ở tay của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong thời gian gần đây, tại khoa Ngoại tổng hợp – chuyên khoa, tiếp nhận và điều trị 3 trường hợp áp xe nặng do tiêm truyền tại cơ sở không uy tín. Cả ba người bệnh đều gặp biến chứng nghiêm trọng. Cụ thể:

Hai trường hợp áp xe tại cánh tay trái nguy cơ nhiễm trùng huyết

Hai người bệnh là nữ, có mối quan hệ quen biết và rủ nhau đến một cơ sở tiêm thuốc trị đau lưng (không rõ loại) vào bắp tay trái. Sau tiêm khoảng 3–5 ngày, cả hai đều xuất hiện triệu chứng:

Có khối Sưng to khoảng 4x5cm, nóng, đỏ đau nhiều tại cánh tay trái vị trí cơ delta (bắp tay trái)

Hạn chế vận động tay.

Mệt mỏi và có dấu hiệu sốt nhẹ.

Khi đến Trung tâm, thăm khám cho thấy cả hai trường hợp đều hình thành ổ áp xe lớn tại vị trí tiêm, người bệnh được các bác sĩ tiến hành:

Rạch dẫn lưu mủ.

Sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng, thay băng hằng ngày.

Theo dõi sát để tránh lan rộng và phòng ngừa nhiễm trùng huyết.

Hai bệnh nhân chia sẻ rằng cơ sở tiêm truyền họ đến không có biển hiệu, không có điều kiện vô khuẩn, người thực hiện không chứng minh được chuyên môn.

Ê - kíp phẫu thuật dẫn lưu mủ ở ổ áp xe - Ảnh BVCC

Khối áp xe mông 10 cm khiến người bệnh không đi lại được

Theo lời kể của người bệnh nữ 70 tuổi, cách ngày vào viện khoảng 10 ngày, người bệnh tiêm thuốc không rõ loại tại nhà vào vị trí mông phải. Sau tiêm vùng mông phải có khối kích thước khoảng 8x10cm, sưng nề, nóng đỏ, hóa mủ rõ, da xung quanh đỏ, đi lại đau đớn.

Qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ xác định người bệnh bị áp xe sâu tại vị trí tiêm ở mông phải, cần: Rạch dẫn lưu mủ; Điều trị kháng sinh liều cao; Chăm sóc, thay băng vết thương hằng ngày để tránh tái nhiễm trùng.

Người bệnh cho biết đã được tiêm tại một địa điểm tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, không có quy trình vô khuẩn.

Ba trường hợp trên đều là minh chứng rõ ràng cho thấy: tiêm truyền tại cơ sở không uy tín là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng nặng, để lại di chứng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Khối áp xe sưng to sau tiêm - Ảnh BVCC