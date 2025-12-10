Phẫu thuật cấp cứu bé 13 tuổi vì loét dạ dày do thói quen xấu

Bệnh viện Nam Thăng Long khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh các biến chứng nặng của loét dạ dày ở trẻ.

Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội) vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 13 tuổi (trú tại Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan khắp ổ bụng.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét dạ dày - tá tràng, một biến chứng nặng vốn thường gặp ở người trưởng thành hơn là trẻ nhỏ. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân bệnh ở trẻ do xuất phát từ thói quen thức khuya, bỏ bữa sáng và căng thẳng học tập kéo dài.

Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho trẻ. Trong ca mổ nội soi, ê-kíp phát hiện lỗ thủng khoảng 3mm ở mặt trước hành tá tràng, dịch tiêu hóa đã tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc. Bệnh nhi được khâu kín lỗ thủng, hút rửa ổ bụng và hiện đã hồi phục hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng sau mổ.

Viêm loét dạ dày là một trong những bệnh đường tiêu hóa có nhiều người mắc. Ảnh minh họa/Internet

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Nam - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, thủng ổ loét tá tràng thường liên quan đến việc sử dụng rượu bia hoặc bệnh lý kéo dài ở người lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các ca bệnh ở lứa tuổi vị thành niên đang có xu hướng tăng lên đáng kể.

Trẻ nhập viện do các nguyên nhân đến từ thói quen sinh hoạt thiếu khoa học bỏ bữa sáng, ăn uống thất thường; lạm dụng đồ cay nóng, chiên rán; dùng nhiều nước ngọt có ga và thức ăn nhanh; căng thẳng học tập kéo dài; thậm chí lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm không kê đơn. Đặc biệt, tình trạng ngủ muộn khiến dạ dày tăng tiết axit kéo dài, làm tổn thương niêm mạc và tạo điều kiện hình thành ổ loét.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các ổ loét có thể tiến triển thành xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng dạ dày - tá tràng, rất nguy hiểm.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Nam Thăng Long khuyến cáo phụ huynh cần chú ý xây dựng thói quen sống lành mạnh cho cả gia đình. Trẻ cần ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa sáng; hạn chế đồ ăn nhanh và nước có ga; không tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng viêm.

Trẻ cần ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng học đường, đồng thời đi khám sớm khi có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đầy hơi, ợ nóng, nôn ói hoặc sụt cân bất thường.