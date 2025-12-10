Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật cấp cứu bé 13 tuổi vì loét dạ dày do thói quen xấu

Bệnh viện Nam Thăng Long khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh các biến chứng nặng của loét dạ dày ở trẻ.

Bình Nguyên

Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội) vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 13 tuổi (trú tại Hà Nội) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan khắp ổ bụng.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét dạ dày - tá tràng, một biến chứng nặng vốn thường gặp ở người trưởng thành hơn là trẻ nhỏ. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân bệnh ở trẻ do xuất phát từ thói quen thức khuya, bỏ bữa sáng và căng thẳng học tập kéo dài.

Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho trẻ. Trong ca mổ nội soi, ê-kíp phát hiện lỗ thủng khoảng 3mm ở mặt trước hành tá tràng, dịch tiêu hóa đã tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc. Bệnh nhi được khâu kín lỗ thủng, hút rửa ổ bụng và hiện đã hồi phục hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng sau mổ.

Viêm loét dạ dày là một trong những bệnh đường tiêu hóa có nhiều người mắc. Ảnh minh họa/Internet

Viêm loét dạ dày là một trong những bệnh đường tiêu hóa có nhiều người mắc. Ảnh minh họa/Internet

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Nam - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, thủng ổ loét tá tràng thường liên quan đến việc sử dụng rượu bia hoặc bệnh lý kéo dài ở người lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các ca bệnh ở lứa tuổi vị thành niên đang có xu hướng tăng lên đáng kể.

Trẻ nhập viện do các nguyên nhân đến từ thói quen sinh hoạt thiếu khoa học bỏ bữa sáng, ăn uống thất thường; lạm dụng đồ cay nóng, chiên rán; dùng nhiều nước ngọt có ga và thức ăn nhanh; căng thẳng học tập kéo dài; thậm chí lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm không kê đơn. Đặc biệt, tình trạng ngủ muộn khiến dạ dày tăng tiết axit kéo dài, làm tổn thương niêm mạc và tạo điều kiện hình thành ổ loét.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các ổ loét có thể tiến triển thành xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng dạ dày - tá tràng, rất nguy hiểm.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Nam Thăng Long khuyến cáo phụ huynh cần chú ý xây dựng thói quen sống lành mạnh cho cả gia đình. Trẻ cần ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa sáng; hạn chế đồ ăn nhanh và nước có ga; không tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng viêm.

Trẻ cần ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng học đường, đồng thời đi khám sớm khi có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đầy hơi, ợ nóng, nôn ói hoặc sụt cân bất thường.

PGS-TS Nguyễn Trọng Hưng, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết "ngủ ngày cày đêm" là hiện tượng đảo ngược hoàn toàn nhịp sinh học.

Hiện tượng này phổ biến ở nhóm thanh thiếu niên và thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người làm nghề tự do, làm việc online, hoặc những người thường xuyên "cày game" hoặc những người thường xuyên làm việc đến khuya để kịp hạn chót.

"Thức khuya kèm ăn khuya là thói quen nguy hại cho sức khỏe. Nó làm rối loạn nhịp sinh học, tăng nguy cơ béo phì, suy giảm chức năng tiêu hóa, tim mạch và ảnh hưởng tinh thần. Dạ dày phải làm việc liên tục, gây đầy bụng, khó tiêu, rối loạn chuyển hoá, viêm loét hay hội chứng ruột kích thích. Ăn vặt ban đêm, tiêu hóa chậm khiến năng lượng dễ chuyển thành mỡ thừa, làm tăng cân và tích mỡ bụng", PGS Hưng cho biết.

Các chuyên gia cũng cảnh báo thức khuya khiến giấc ngủ kém chất lượng, tăng stress, suy giảm trí nhớ, giảm tập trung và tăng nguy cơ trầm cảm. Đồng thời làm thận giảm khả năng giải độc, mắt phải điều tiết liên tục dẫn đến giảm thị lực và tăng nguy cơ bệnh lý về mắt.

#Phẫu thuật cấp cứu #loét dạ dày #do thói quen sinh hoạt xấu #hức khuya #bỏ bữa sáng #căng thẳng học tập kéo dài

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tự ý dùng thuốc tại nhà, một người bị thủng ổ loét hành tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật khẩn cứu sống người bệnh 75 tuổi bị thủng ổ loét hành tá tràng sau khi tự dùng thuốc tại nhà.

Tin từ Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 6/12 cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhân bị thủng ổ loét hành tá tràng sau khi bị đau bụng, tự mua thuốc uống tại nhà.

phu-tho-tu-y-dung-thuoc-tai-nha-mot-nguoi-bi-thung-o-loet-hanh-ta-trang.jpg
Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu người bệnh. Ảnh: TTYT khu vực Tân Sơn
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cắt ung thư dạ dày cho cụ bà 85 tuổi mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm

Ca phẫu thuật được thực hiện trên người bệnh cao tuổi, mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng như tăng huyết áp, xơ gan, đái tháo đường…

Cắt gần hết dạ dày vì ung thư bờ cong nhỏ

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi thành công, cắt gần toàn bộ dạ dày và vét hạch điều trị cho cụ bà 85 tuổi tại Quảng Ninh. Đáng lưu ý, ca phẫu thuật được thực hiện trên người bệnh cao tuổi, mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng tăng huyết áp, xơ gan, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính…

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mâu thuẫn nhỏ, thanh niên 19 tuổi bị đâm từ hông lưng đến bụng dài 15 cm

Người dân khi gặp chấn thương nghiêm trọng do vật sắc nhọn đâm vào vùng lưng, vùng bụng cần được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

Nam thanh niên T.T.P (19 tuổi, Long An) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị dao đâm thủng từ vùng hông lưng bên trái khiến nạn nhân mất máu nhiều, đau dữ dội vùng bụng và lưng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp Cứu đã nhanh chóng cầm máu và hồi sức cho huyết động học ổn định rồi tiến hành chụp MSCT chẩn đoán. Kết quả ghi nhận có một vết thương vùng hông lưng kéo dài 15cm, bị dao đâm xuyên thấu bụng, có hơi tự do ổ bụng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới