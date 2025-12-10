Sức khỏe các nạn nhân vụ ô tô chở gia đình đi đám cưới gặp nạn

Vụ đại gia đình gặp nạn khi đi đám cưới trở về, những người bị thương nặng đã được phẫu thuật, qua giai đoạn nguy hiểm.

Ô tô 16 chỗ BKS 29B-081.62 chở 12 người trên đường đi đám cưới từ tỉnh Lâm Đồng trở về Ninh Bình, khi đến địa phận xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) thì bất ngờ gặp nạn. Hậu quả, 4 người trên xe tử vong, nhiều người bị thương, trong đó có cả cô dâu và chú rể.

Tính đến chiều ngày 9/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nơi đang cấp cứu các nạn nhân vụ xe chở gia đình đi đám cưới gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thông tin, có 2 bệnh nhân bị thương nặng là ông V.V.T (54 tuổi, trú xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) và tài xế P.V.K (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) đã được chuyển mổ cấp cứu.

Ông T. bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não độ II, chấn thương hàm mặt, gãy phức tạp hai xương hàm, vết thương mi mắt trái, gãy xương chính mũi, gãy hai xương ngực và dập phổi hai bên. Tài xế K. bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, vết thương đầu trên xương chày, vết thương mi mắt trái và dị vật mắt trái.

Cả hai bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng khẩn cấp và lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động toàn bộ lực lượng y tế tham gia cấp cứu.

Trong 10 bệnh nhân được đưa đến, có 2 nạn nhân là cha con chỉ bị choáng và trầy xước nhẹ, được sơ cứu và không nhập viện; các trường hợp còn lại được xử trí cấp cứu tại chỗ.

Trong số này, bệnh nhân T.T.V (51 tuổi, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình) dù được hồi sức, phẫu thuật khẩn cấp nhưng đã không qua khỏi. Bà V. tử vong do đa chấn thương, gồm chấn thương bụng kín (chấn thương lách độ II, chấn thương thận trái độ 2), chấn thương sọ não, cột sống cổ, trật cột sống cổ, chấn thương tủy cổ, vỡ các đốt sống D8-D11; chấn thương ngực kín kèm tràn máu màng phổi hai bên, tràn khí màng phổi trái và gãy nhiều xương sườn.

Các bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được chăm sóc tích cực/ Ảnh vietnamnet

Các bệnh nhân khác đang được điều trị nội khoa và theo dõi. Bệnh nhân T.T.X (48 tuổi, xã Hải An) chấn thương sọ não; H.T.T (39 tuổi, xã Hải Tiến, Ninh Bình) gãy xương hàm mặt; N.V.H (55 tuổi, trú xã Hải Tiến) bị chấn thương lách và gãy xương sườn số 6 bên trái. Bệnh nhân V.T.Đ (23 tuổi, trú xã Hải An - cô dâu) bị chấn thương do va đập vùng ngực trái, còn chồng chị là H.V.T (23 tuổi, trú xã Hải Tiến) bị chấn thương vùng chậu phải.

Trong những người gặp nạn, có lẽ cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, trú xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) là người mất mát và đau đớn nhất. Bởi những người ngồi trên chuyến xe định mệnh trên đều đi tham dự đám cưới của chị trở về.

Theo chị Đông, trước đó hai vợ chồng đã tổ chức đám cưới ở nhà gái tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 6/12, gia đình nhà gái vào nhà chú rể ở tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở nhà trai. Khi cả đoàn đang trở về Ninh Bình thì gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh cadn.com.vn

Chiều 9/12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tại đây, ông Nam đề nghị bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình sớm tiếp cận, đưa thi thể người tử vong về quê an táng và chăm sóc những người còn đang điều trị.

Trước đó, khoảng 4h10 sáng ngày 9/12, tại km71+200 đoạn qua thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xe khách 16 chỗ BKS 29B-081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (anh họ của chú rể) điều khiển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chở theo 12 người từ Lâm Đồng về lại Ninh Bình sau đám cưới.

Khi lưu thông trên tuyến cao tốc, xe bất ngờ va chạm với xe đầu kéo 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) điều khiển cùng chiều.

Cú tông xảy ra lúc hầu hết hành khách đang ngủ khiến xe khách biến dạng, nhiều người bị mắc kẹt trong khoang xe và bị thương nặng. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để cấp cứu, có 3 người tử vong tại chỗ. Toàn bộ những người trên xe đều là họ hàng, người thân của cô dâu - chú rể.

Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.