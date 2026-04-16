Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong trước cửa nhà, thi thể phân hủy

Thi thể một người đàn ông được phát hiện trước cửa nhà trong tình trạng phân hủy. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước đó.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang.

Theo cơ quan chức năng, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh, nằm trên nền gạch ngay trước cửa nhà riêng.

Căn nhà phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Danh tính được xác định là ông T.V.M. (SN 1967).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông M. nằm bất động tại vị trí trên nên trình báo chính quyền.

Nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết liên quan.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước thời điểm được phát hiện.