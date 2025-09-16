Hà Nội

Người đàn ông ngã gục trong quán nước sau khi chơi thể thao

Clip ghi lại cảnh nhóm người ở Nghệ An đang ngồi uống bia, trò chuyện trong quán thì một người đàn ông bất ngờ ngã gục xuống.

Trường Hân t/h

MXH xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm khoảng 6 người đang uống bia trong quán thì một người bất ngờ đổ gục xuống. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 19h ngày 8/9.

Ngay khi thấy bạn gục xuống, những người trong nhóm cuống cuồng chạy đến hỗ trợ, áp dụng nhiều cách khác nhau để cứu nạn nhân.

Sau khi được đăng tải, clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng nạn nhân có thể bị đột quỵ.

Người đàn ông cởi trần ngồi với nhóm bạn trước khi đổ gục

Theo tìm hiểu, clip gây chú ý trên mạng xã hội ghi lại sự việc xảy ra ở xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An.

Sáng 10/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai, xác nhận sự việc xảy ra tại địa phương.

Theo ông Hào, chiều 8/9, sau khi tham gia đá bóng qua lưới, một nhóm người đến quán bia trên địa bàn. Khi ngồi vào bàn được một lát, trong lúc chuẩn bị uống, một người bất ngờ ngã gục xuống, đúng như hình ảnh được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Những người có mặt đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

"Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình", ông Nguyễn Song Hào nói.

Tin mới