Người đàn ông đột ngột ngất xỉu khi đang ngồi chơi với bạn

Người đàn ông ở Quảng Trị trong lúc ngồi chơi với bạn thì đột ngột ngất xỉu, được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Sáng 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các y, bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhân bị dị dạng mạch máu não phức tạp.

Trước đó, anh H.Đ.T. (35 tuổi, trú tại Quảng Trị) trong lúc đang ngồi chơi với bạn đột ngột đau đầu dữ dội rồi ngất xỉu.

Khi được đưa đến Khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử bên phải giãn, phản xạ ánh sáng yếu, các chỉ số sinh tồn báo động nguy kịch, nguy cơ tử vong cận kề.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật phức tạp để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Ảnh BV

Tại đây, bệnh nhân được khẩn trương hồi sức, làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả cho thấy anh T. bị xuất huyết não nặng, nghi do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM).

Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" được kích hoạt, huy động lực lượng từ nhiều chuyên khoa tham gia cứu chữa.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ lan tỏa nhiều vị trí, dị dạng thông động, tĩnh mạch nội sọ kích thước lớn và khối dị dạng gây chèn ép nhu mô não và đẩy lệch đường giữa.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở sọ cấp cứu để cầm máu, lấy bỏ máu tụ, giảm áp. Sau đó, tiến hành can thiệp mạch nhằm nút tắc ổ dị dạng, phòng ngừa tái xuất huyết khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trong gần 3 giờ căng thẳng tại phòng mổ, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh mở sọ, kiểm soát điểm chảy máu, hút bỏ máu tụ trong não và giải phóng vùng chèn ép.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi, chăm sóc và hồi sức.

Người đàn ông hồi sinh kỳ diệu sau phẫu thuật. Ảnh BV

Tiếp đó, ngày 25/9, các bác sĩ của Đơn nguyên DSA - Nội tim mạch tiến hành can thiệp qua đường động mạch cảnh trong, sử dụng catheter để tiếp cận và bơm keo tắc mạch chọn lọc vào từng nhánh nuôi của dị dạng. Qua đó thành công ngăn chặn nguy cơ xuất huyết trở lại.

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, sức khỏe bệnh nhân có tiến triển tích cực, dần tỉnh táo và phục hồi vận động.

Đây là một trong những ca dị dạng mạch não phức tạp hiếm gặp, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp liên chuyên khoa để giành lại sự sống cho người bệnh.

"Từ một bệnh nhân được tiên lượng có thể sống thực vật hoặc liệt nặng, anh T. phục hồi ngoạn mục, hiện chỉ còn yếu nhẹ một tay. Đây được xem là một trong những ca can thiệp và điều trị thành công hiếm gặp, thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chia sẻ.