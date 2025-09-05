Người đàn ông chửi bới, đập bể kính taxi ngay giữa đường

Người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe taxi ngay giữa đường rồi chửi bới, đập bể kính xe ô tô.

Ngày 1/9, Công an phường An Phú, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe taxi rồi dùng nón bảo hiểm đập phá xe ô tô và hành hung tài xế ngay giữa đường.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 29/8 trên đường ĐT 743 thuộc phường An Phú, TP HCM.

Clip người đàn ông đập kính xe taxi công nghệ ở TPHCM

Theo trình bày của anh Trần Thái B (tài xế taxi), vào thời điểm trên anh B điều khiển xe taxi chở khách lưu thông trên đường ĐT 743 (hướng từ Bình Dương cũ về Đồng Nai).

Khi đến khu vực trạm thu phí nằm trên đường ĐT 743 thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe. Tiếp đó, người đàn ông liên tục chửi bới rồi hung hãn dùng nón bảo hiểm đập bể kính xe phía bên tài xế.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục dùng tay hành hung tài xế và đập phá một số bộ phận khác trên xe taxi. Sau khi gây ra sự việc, người đàn ông đã bỏ đi. Toàn bộ hành vi của người này đã được người dân dùng điện thoại quay lại.

Theo anh B, người đàn ông chửi bới và cho rằng xe taxi chạy làm văng nước lên người. Trong lúc giằng co với người đàn ông, anh B bị mảnh kính văng vào tay chảy máu, bị thương nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, anh B đã trình báo công an phường An Phú. Đồng thời, đề nghị hãng xe taxi giám định thiệt hại. Công an phường An Phú đã xác định được người đàn ông gây ra vụ việc trên và mời người này lên làm việc.