Người đàn ông chửi bới, đập bể kính taxi ngay giữa đường

Người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe taxi ngay giữa đường rồi chửi bới, đập bể kính xe ô tô.

Trường Hân t/h

Ngày 1/9, Công an phường An Phú, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe taxi rồi dùng nón bảo hiểm đập phá xe ô tô và hành hung tài xế ngay giữa đường.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 29/8 trên đường ĐT 743 thuộc phường An Phú, TP HCM.

Clip người đàn ông đập kính xe taxi công nghệ ở TPHCM

Theo trình bày của anh Trần Thái B (tài xế taxi), vào thời điểm trên anh B điều khiển xe taxi chở khách lưu thông trên đường ĐT 743 (hướng từ Bình Dương cũ về Đồng Nai).

Khi đến khu vực trạm thu phí nằm trên đường ĐT 743 thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy chặn đầu xe. Tiếp đó, người đàn ông liên tục chửi bới rồi hung hãn dùng nón bảo hiểm đập bể kính xe phía bên tài xế.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục dùng tay hành hung tài xế và đập phá một số bộ phận khác trên xe taxi. Sau khi gây ra sự việc, người đàn ông đã bỏ đi. Toàn bộ hành vi của người này đã được người dân dùng điện thoại quay lại.

Theo anh B, người đàn ông chửi bới và cho rằng xe taxi chạy làm văng nước lên người. Trong lúc giằng co với người đàn ông, anh B bị mảnh kính văng vào tay chảy máu, bị thương nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, anh B đã trình báo công an phường An Phú. Đồng thời, đề nghị hãng xe taxi giám định thiệt hại. Công an phường An Phú đã xác định được người đàn ông gây ra vụ việc trên và mời người này lên làm việc.

Hai người phụ nữ túm tóc, lao vào đánh nhau ngay trên tàu điện

Một video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hai phụ nữ ẩu đả dữ dội trên tàu điện ngầm Delhi, được cho là do tranh giành chỗ ngồi.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Delhi, Ấn Độ, vốn nổi tiếng với những tình huống “dở khóc dở cười” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Gần như mỗi ngày, nhiều đoạn clip ghi lại các sự cố bất thường trong toa tàu lại được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Mới đây, một đoạn video gây sốc ghi lại cảnh hai phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội, được cho là vì tranh chỗ ngồi. Trong clip, một người bị đẩy ngã xuống ghế trước khi cả hai túm tóc nhau và giằng co quyết liệt.

Cô gái MMA "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ gây sự với mình ở hầm giữ xe

Bị nam thanh niên xăm trổ khiêu khích và tác động trước, cô gái 28 tuổi tập MMA đã lao vào đánh trả, không chế người này ngay sau đó.

Chiều 26/8, một đoạn video ghi lại cảnh một cô gái dùng các đòn võ hạ gục một nam thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, một cô gái mặc đồ tập thể thao đang đứng cạnh xe máy thì một nam thanh niên xăm trổ xuất hiện. Cả 2 lời qua, tiếng lại thì nam thanh niên xăm trổ dùng tay đánh vào mặt cô gái.

Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, dùng dao dọa tài xế

Công an vừa xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP Thủ Đức, trong đó có một người cầm dao đe dọa tài xế khi bị nhắc nhở.

Ngày 19/8, Công an phường Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) lập biên bản xử lý 3 người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, Khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ, TP Hồ Chí Minh).

Hình ảnh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông
