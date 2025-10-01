Gắp hạt hồng xiêm nằm trong phế quản người bệnh hơn 10 năm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi gắp hạt hồng xiêm nằm hơn 10 năm trong phế quản bệnh nhân quê Cà Mau.

Ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội hô hấp đã nội soi phế quản, lấy dị vật là hạt hồng xiêm ở thùy dưới phổi phải của bệnh nhân PTT (43 tuổi, quê Cà Mau).

Bệnh nhân có triệu chứng ho đàm, khò khè hơn 10 năm, được chẩn đoán hen phế quản và từng điều trị tại nhiều nơi nhưng bệnh tái đi tái lại.

Gần đây, tình trạng ho kéo dài, đàm đục nhiều, khó thở nên bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 25/9.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy hình ảnh nghi dị vật trong phế quản bệnh nhân. Ê-kíp do ThS.BS Lý Phát thực hiện nội soi phế quản ống mềm, hút sạch đàm và gắp thành công dị vật sau 20 phút.

Hình ảnh cho thấy hạt hồng xiêm nằm sâu trong lòng phế quản. Ảnh BV

Sau thủ thuật, bệnh nhân ổn định, giảm ho, cải thiện tình trạng nặng ngực, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân nhớ lại khoảng 10 năm trước từng bị sặc khi ăn hồng xiêm, ho vài ngày rồi quên dần cho đến khi bệnh nặng hơn.

Hạt hồng xiêm được lấy ra sau 10 năm nằm trong phế quản. Ảnh BV

TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy – Trưởng khoa Nội Hô hấp cho biết, đây là trường hợp đặc biệt khó do dị vật nằm lâu, mô viêm phù nề, vị trí sâu trong lòng phế quản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi ăn các loại hạt, trái cây có hạt như hồng xiêm, người dân cần đặc biệt cẩn trọng vì hạt có thể bị hóc vào đường thở, gây nguy hiểm tính mạng. Bởi dị vật như hạt hồng xiêm có bề mặt nhẵn, gai sắc nhọn, rất dễ trượt và làm tổn thương đường thở.

Trong trường hợp khi ăn xảy ra sặc, ho dữ dội hoặc tím tái, nghi ngờ mắc dị vật, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để được bác sĩ gắp dị vật ra ngoài, tránh biến chứng lâu dài. Ngoài ra, khi bệnh có triệu chứng ho nhiều, viêm đường hô hấp tái phát nhiều lần không rõ nguyên nhân phải đến cơ sở chuyên khoa sâu về hô hấp để tìm ra nguyên nhân chính xác, điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.