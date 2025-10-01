Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Gắp hạt hồng xiêm nằm trong phế quản người bệnh hơn 10 năm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi gắp hạt hồng xiêm nằm hơn 10 năm trong phế quản bệnh nhân quê Cà Mau.

Bình Nguyên

Ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội hô hấp đã nội soi phế quản, lấy dị vật là hạt hồng xiêm ở thùy dưới phổi phải của bệnh nhân PTT (43 tuổi, quê Cà Mau).

Bệnh nhân có triệu chứng ho đàm, khò khè hơn 10 năm, được chẩn đoán hen phế quản và từng điều trị tại nhiều nơi nhưng bệnh tái đi tái lại.

Gần đây, tình trạng ho kéo dài, đàm đục nhiều, khó thở nên bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 25/9.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy hình ảnh nghi dị vật trong phế quản bệnh nhân. Ê-kíp do ThS.BS Lý Phát thực hiện nội soi phế quản ống mềm, hút sạch đàm và gắp thành công dị vật sau 20 phút.

Hình ảnh cho thấy hạt hồng xiêm nằm sâu trong lòng phế quản. Ảnh BV

Hình ảnh cho thấy hạt hồng xiêm nằm sâu trong lòng phế quản. Ảnh BV

Sau thủ thuật, bệnh nhân ổn định, giảm ho, cải thiện tình trạng nặng ngực, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân nhớ lại khoảng 10 năm trước từng bị sặc khi ăn hồng xiêm, ho vài ngày rồi quên dần cho đến khi bệnh nặng hơn.

Hạt hồng xiêm được lấy ra sau 10 năm nằm trong phế quản. Ảnh BV

Hạt hồng xiêm được lấy ra sau 10 năm nằm trong phế quản. Ảnh BV

TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy – Trưởng khoa Nội Hô hấp cho biết, đây là trường hợp đặc biệt khó do dị vật nằm lâu, mô viêm phù nề, vị trí sâu trong lòng phế quản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi ăn các loại hạt, trái cây có hạt như hồng xiêm, người dân cần đặc biệt cẩn trọng vì hạt có thể bị hóc vào đường thở, gây nguy hiểm tính mạng. Bởi dị vật như hạt hồng xiêm có bề mặt nhẵn, gai sắc nhọn, rất dễ trượt và làm tổn thương đường thở.

Trong trường hợp khi ăn xảy ra sặc, ho dữ dội hoặc tím tái, nghi ngờ mắc dị vật, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để được bác sĩ gắp dị vật ra ngoài, tránh biến chứng lâu dài. Ngoài ra, khi bệnh có triệu chứng ho nhiều, viêm đường hô hấp tái phát nhiều lần không rõ nguyên nhân phải đến cơ sở chuyên khoa sâu về hô hấp để tìm ra nguyên nhân chính xác, điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Nội soi phế quản ống mềm được đánh giá là phương pháp chẩn đoán chính xác và hiện đại, giúp ích rất nhiều cho công tác chẩn đoán sớm và điều trị các bệnh lý trong chuyên khoa Hô hấp. Nhờ kỹ thuật này, nhiều bệnh nhân đã được phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý đường hô hấp, viêm phổi, các nhiễm trùng do vi khuẩn, ung thư phổi đặc biệt là gắp dị vật trong lòng phế quản.

#dị vật #Hạt hồng xiêm #trong phế quản #bỏ quên 10 năm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hạt hồng xiêm gây đông đặc nhu mô phổi cụ bà 90 tuổi

Dị vật bỏ quên lâu ngày bám chắc và sâu hơn, gây ra nhiễm trùng đường hô hấp, biến chứng gây áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản...

Một cụ bà 90 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vô tình phát hiện dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản khi đang điều trị bệnh lý khác tại viện.

Nhờ kỹ thuật nội soi khéo léo và chính xác, bác sĩ khoa Hô hấp đã gắp thành công dị vật ra ngoài, giúp tránh nguy cơ biến chứng hô hấp nghiêm trọng ở người cao tuổi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị xiên vịt nướng đâm xuyên cổ

Trong các trường hợp chấn thương mạch máu, dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm. Nếu vội vã rút ra, bệnh nhân có thể chết vì chảy máu ồ ạt.

Ngày 11/7, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, vừa cứu sống thành công một bệnh nhân nam bị xiên vịt nướng xuyên thẳng vào khối cơ vùng vai bên phải có độ sâu 10cm, xuyên vùng cổ đi từ vùng cơ ức đòn chũm bên trái xuyên sâu vào tổ chức phần mềm đến tận hố thượng đòn bên phải.

Theo đó, vào 2h12 ngày 10/7/2025, T.Đ.H. (phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam trong tình trạng đau, khó thở nhẹ, không vận động được do dị vật cắm sâu vào trong cổ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại bỏ dị vật kim loại lớn đâm xuyên vùng hốc mắt

Trường hợp dị vật đâm xuyên vùng mắt hoặc mặt tuyệt đối không rút dị vật ra. Việc này có thể gây xuất huyết nặng, tổn thương nghiêm trọng cấu trúc bên trong.

Cuộc đua với bóng tối, kịp thời giành lại ánh sáng

Ngày 1/7, Khoa Mắt, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, các bác sĩ đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp người bệnh nam bị chấn thương phức tạp vùng mắt do dị vật kim loại đâm xuyên qua vùng hốc mắt trên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới