Người dân Hà Tĩnh giao nộp 442 khẩu súng, 19 quả lựu đạn

Qua sự vận động của cơ quan Công an, người dân Hà Tĩnh đã giao nộp 442 khẩu súng các loại, 19 quả lựu đạn và 1.303 viên đạn.

Ngày 16/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Sơn Kim 2 tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho người dân trên địa bàn.

Cùng với việc phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Người dân giao nộp các loại vũ khí.

Cụ thể, người dân xã Sơn Kim 2 đã tự nguyện giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 100 nòng súng hơi khí nén nạp sẵn, 32 viên đạn quân dụng, 14 viên đạn chì, 1 hộp pháo hoa nổ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận từ người dân giao nộp 442 khẩu súng các loại, 250 vũ khí thô sơ, 103 linh kiện súng, 19 quả lựu đạn, 9,85 kg thuốc nổ, 1.303 viên đạn, 866 kg pháo, 2.878 quả pháo, 75,6 kg thuốc pháo, 18,47 kg tiền chất thuốc pháo.

Việc quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

