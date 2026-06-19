Người dân Hà Nội tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ

Bà Đặng Ngọc Lan (60 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nào trong ngày Tết Đoan Ngọ gia đình chị cũng chuẩn bị đầy đủ mâm lễ bao gồm xôi ngũ quả, rượu nếp, một chút hoa quả và bánh gio. Đây là ngày Tết truyền thống của ông cha ta vì vậy năm nào gia đình chị cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Theo bà Lan, năm nay lễ vào ngày thường nhưng các mặt hàng được bán đều đầy đủ, bình ổn giá so với mọi năm.