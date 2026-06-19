Người dân Hà Nội tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ

Hà Nội tạm giữ 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu
Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ hàng chục nghìn thiết bị định vị nhái nhãn hiệu Apple trị giá gần 880 triệu đồng.
Ghi nhận tại các chợ Hà Nội, nhu cầu mua sắm đồ lễ Tết Đoan Ngọ tăng cao, từ rượu nếp, bánh tro đến hoa quả đa dạng, phục vụ ngày lễ truyền thống.
Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ hàng chục nghìn thiết bị định vị nhái nhãn hiệu Apple trị giá gần 880 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, dư luận đặt câu hỏi các bị hại có đòi lại được tiền?
Buôn lậu hàng chục ngàn tấn chân gà đông lạnh rồi bán ra tiêu thụ tại các quán ăn, Nguyễn Thị Tố Loan cùng đồng phạm bị khởi tố.
Khi đánh bạc tại casino, đối tượng người Trung Quốc thấy nữ quản lý có nhiều tài sản nên lên kịch bản để cướp. Đối tượng sử dụng các vật dụng...
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi quy định về xuất cảnh, giúp người nộp thuế dễ dàng tuân thủ pháp luật.
Nguyễn Thiên Hương bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản TikTok mang tên "Hà My" đăng tải 9 video có nội dung là bịa đặt, vu khống và kích động.
Buôn lậu hàng chục ngàn tấn chân gà đông lạnh rồi bán ra tiêu thụ tại các quán ăn, Nguyễn Thị Tố Loan cùng đồng phạm bị khởi tố.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi quy định về xuất cảnh, giúp người nộp thuế dễ dàng tuân thủ pháp luật.
Khi đánh bạc tại casino, đối tượng người Trung Quốc thấy nữ quản lý có nhiều tài sản nên lên kịch bản để cướp. Đối tượng sử dụng các vật dụng...
Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ hàng chục nghìn thiết bị định vị nhái nhãn hiệu Apple trị giá gần 880 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, dư luận đặt câu hỏi các bị hại có đòi lại được tiền?
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.
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