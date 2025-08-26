Hà Nội

Sống Khỏe

Ngư dân đột quỵ não trên vùng biển Trường Sa may mắn được cứu sống

Một ngư dân ở Quảng Ngãi bị đột quỵ não, liệt nửa người khi khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa và được quân y đảo Trường Sa kịp thời cứu sống.

Bình Nguyên

Theo Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, ngày 25/8, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ngư dân Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1969, quê quán xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền viên tàu cá QNg 90640 TS) bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó nói, đau đầu.

Khoảng 11h cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt nửa người phải do nhồi máu não giờ thứ 11, cần theo dõi chặt chẽ, phân biệt với xuất huyết não.

Lực lượng quân y đảo Trường Sa đưa ngư dân bị đột quỵ lên đảo điều trị/Ảnh VOV

Các y, bác sĩ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, bảo vệ tế bào não, chống phù não, kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân. Đồng thời thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, điện tim, X-quang, xét nghiệm và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Kịp thời cấp cứu để ổn định sức khỏe cho ngư dân.

VOV đưa tin, theo đánh giá ban đầu, tình trạng bệnh nhân nặng, có nguy cơ đột quỵ tiến triển và phù não. Hiện lực lượng quân y đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi sát sao tri giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng huyết động và kịp thời báo cáo về tuyến trên để có hướng xử trí.

Ngư dân bị đột quỵ được đưa lên đảo Trường Sa cấp cứu/ Ảnh VOV

Việc cấp cứu kịp thời cho ngư dân Nguyễn Văn Lai một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đối với ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vỡ phình động mạch não, người đàn ông 54 tuổi nguy kịch

Phình động mạch não hầu như không có triệu chứng cho tới khi vỡ, gây xuất huyết não, có thể dẫn đến các biến chứng nguy kịch như đột quỵ…

Ngày 19/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nhờ kỹ thuật vi phẫu kẹp cổ túi phình động mạch mạch kịp thời các bác sĩ đã giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vỡ túi phình động mạch não.

Theo đó, ngày 12/8/2025, ông N.V.C , 54 tuổi ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng rối loạn ý thức, kèm hội chứng tăng áp lực nội sọ điển hình.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời, cách gì phòng tránh đột quỵ não?

Rất nhiều người trong số chúng ta thường hay nhầm lẫn khái niệm “đột quỵ” và những trường hợp tử vong đột ngột do bệnh lý tim mạch là giống nhau.

Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT đột ngột qua đời ở tuổi 56, nguyên nhân được Bệnh viện Hồng Ngọc xác nhận là đột quỵ. Ông từng bị bệnh tim nên nhiều người không rõ là đột quỵ não hay tim mạch.

Bài phân tích của TS. Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dưới đây sẽ giúp chúng ta phân biệt rõ về 2 bệnh lý này.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đột quỵ và “vết sẹo” vô hình trên não bộ

Phục hồi sau đột quỵ là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh và sự đồng hành, thấu hiểu của gia đình.

Đột quỵ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Khi nhắc đến phục hồi sau đột quỵ, chúng ta thường nghĩ ngay đến hành trình tập đi, tập nói, phục hồi vận động.

Tuy nhiên, có một di chứng thầm lặng nhưng ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình, đó là suy giảm nhận thức sau đột quỵ. Vì vậy, việc nhận diện và can thiệp sớm sẽ giúp mở ra hy vọng mới cho người bệnh.

Xem chi tiết

