Ngư dân đột quỵ não trên vùng biển Trường Sa may mắn được cứu sống

Một ngư dân ở Quảng Ngãi bị đột quỵ não, liệt nửa người khi khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa và được quân y đảo Trường Sa kịp thời cứu sống.

Theo Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, ngày 25/8, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ngư dân Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1969, quê quán xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền viên tàu cá QNg 90640 TS) bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó nói, đau đầu.

Khoảng 11h cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt nửa người phải do nhồi máu não giờ thứ 11, cần theo dõi chặt chẽ, phân biệt với xuất huyết não.

Lực lượng quân y đảo Trường Sa đưa ngư dân bị đột quỵ lên đảo điều trị/Ảnh VOV

Các y, bác sĩ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, bảo vệ tế bào não, chống phù não, kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân. Đồng thời thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, điện tim, X-quang, xét nghiệm và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Kịp thời cấp cứu để ổn định sức khỏe cho ngư dân.

VOV đưa tin, theo đánh giá ban đầu, tình trạng bệnh nhân nặng, có nguy cơ đột quỵ tiến triển và phù não. Hiện lực lượng quân y đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi sát sao tri giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng huyết động và kịp thời báo cáo về tuyến trên để có hướng xử trí.

Ngư dân bị đột quỵ được đưa lên đảo Trường Sa cấp cứu/ Ảnh VOV

Việc cấp cứu kịp thời cho ngư dân Nguyễn Văn Lai một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đối với ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.