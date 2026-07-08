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[GALLERY] Nhà sàn đẹp như mơ "sống tự nhiên" giữa cánh đồng lúa

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Nhà sàn đẹp như mơ "sống tự nhiên" giữa cánh đồng lúa

Với thiết kế tối giản, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và hệ sinh thái tự duy trì, Raintree Lane là biểu tượng của cuộc sống bền vững và hòa hợp tự nhiên.

Trường Hân (Ảnh: Rungkit Charoenwat)
Giữa vùng ngoại ô yên bình của thành phố Chiang Mai (Thái Lan), nơi những thửa ruộng lúa nối tiếp các triền đồi và dãy núi phía xa, Raintree Lane Farm House hiện lên như một phần vốn đã thuộc về khung cảnh ấy. Không đồ sộ, không phô trương vật liệu hay hình khối, công trình của Yangnar Studio gây ấn tượng bằng sự giản dị và cách nó "ẩn mình" giữa thiên nhiên. Đây không đơn thuần là một ngôi nhà ở mà còn là mô hình sống bền vững được hình thành từ tư duy kiến trúc sinh thái và triết lý nông nghiệp vĩnh cửu (Permaculture).
Giữa vùng ngoại ô yên bình của thành phố Chiang Mai (Thái Lan), nơi những thửa ruộng lúa nối tiếp các triền đồi và dãy núi phía xa, Raintree Lane Farm House hiện lên như một phần vốn đã thuộc về khung cảnh ấy. Không đồ sộ, không phô trương vật liệu hay hình khối, công trình của Yangnar Studio gây ấn tượng bằng sự giản dị và cách nó "ẩn mình" giữa thiên nhiên. Đây không đơn thuần là một ngôi nhà ở mà còn là mô hình sống bền vững được hình thành từ tư duy kiến trúc sinh thái và triết lý nông nghiệp vĩnh cửu (Permaculture).
Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng gần 2 mẫu Anh (khoảng 8.000 m²). Thay vì san gạt địa hình để xây dựng một công trình áp đảo cảnh quan, nhóm thiết kế lựa chọn cách tiếp cận ngược lại: để địa hình quyết định kiến trúc. Khoảng đất rộng vẫn được giữ gần như nguyên trạng với đồng lúa, cây bản địa, hồ nước và những khoảng xanh nối tiếp nhau. Kiến trúc vì thế chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể, nhường vai trò trung tâm cho hệ sinh thái tự nhiên.
Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng gần 2 mẫu Anh (khoảng 8.000 m²). Thay vì san gạt địa hình để xây dựng một công trình áp đảo cảnh quan, nhóm thiết kế lựa chọn cách tiếp cận ngược lại: để địa hình quyết định kiến trúc. Khoảng đất rộng vẫn được giữ gần như nguyên trạng với đồng lúa, cây bản địa, hồ nước và những khoảng xanh nối tiếp nhau. Kiến trúc vì thế chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể, nhường vai trò trung tâm cho hệ sinh thái tự nhiên.
Chủ nhân khu đất là David, người theo đuổi mô hình Permaculture – triết lý canh tác hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái tự duy trì, nơi đất, nước, cây trồng, vật nuôi và con người hỗ trợ lẫn nhau thay vì khai thác lẫn nhau.
Chủ nhân khu đất là David, người theo đuổi mô hình Permaculture – triết lý canh tác hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái tự duy trì, nơi đất, nước, cây trồng, vật nuôi và con người hỗ trợ lẫn nhau thay vì khai thác lẫn nhau.
Ngay từ giai đoạn đầu, David đã sử dụng dữ liệu vệ tinh để phân tích địa hình, hướng nước chảy, hướng gió và ánh sáng mặt trời. Những thông tin này trở thành cơ sở để xác định vị trí đặt ngôi nhà, khu trồng cây, đường đi và các hạng mục phụ trợ sao cho ít tác động nhất đến tự nhiên. Theo Yangnar Studio, việc "đọc" địa hình trước khi xây dựng quan trọng không kém bản thân thiết kế kiến trúc.
Ngay từ giai đoạn đầu, David đã sử dụng dữ liệu vệ tinh để phân tích địa hình, hướng nước chảy, hướng gió và ánh sáng mặt trời. Những thông tin này trở thành cơ sở để xác định vị trí đặt ngôi nhà, khu trồng cây, đường đi và các hạng mục phụ trợ sao cho ít tác động nhất đến tự nhiên. Theo Yangnar Studio, việc "đọc" địa hình trước khi xây dựng quan trọng không kém bản thân thiết kế kiến trúc.
Công trình gồm hai khối nhà gỗ được kết nối thành một tổng thể liên hoàn. Khối thấp hơn bố trí phòng khách và khu bếp – nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Khối cao hơn là không gian nghỉ ngơi với các phòng ngủ. Sự chuyển tiếp về cao độ khiến việc di chuyển trong nhà diễn ra nhẹ nhàng, đồng thời tạo nên cảm giác kiến trúc đang lớn dần theo địa hình tự nhiên.
Công trình gồm hai khối nhà gỗ được kết nối thành một tổng thể liên hoàn. Khối thấp hơn bố trí phòng khách và khu bếp – nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Khối cao hơn là không gian nghỉ ngơi với các phòng ngủ. Sự chuyển tiếp về cao độ khiến việc di chuyển trong nhà diễn ra nhẹ nhàng, đồng thời tạo nên cảm giác kiến trúc đang lớn dần theo địa hình tự nhiên.
Không gian được gia chủ yêu thích nhất lại không nằm trong phòng ngủ hay phòng khách. Ngay dưới phần mái cao là khoảng hiên mở nhìn thẳng ra cánh đồng và dãy núi phía tây. Không gian bán ngoài trời này phản ánh đúng lối sống đặc trưng của vùng nhiệt đới Đông Nam Á – nơi ranh giới giữa trong và ngoài gần như được xóa nhòa.
Không gian được gia chủ yêu thích nhất lại không nằm trong phòng ngủ hay phòng khách. Ngay dưới phần mái cao là khoảng hiên mở nhìn thẳng ra cánh đồng và dãy núi phía tây. Không gian bán ngoài trời này phản ánh đúng lối sống đặc trưng của vùng nhiệt đới Đông Nam Á – nơi ranh giới giữa trong và ngoài gần như được xóa nhòa.
Không gian phòng bếp, phòng đọc sách hay khu vực nghỉ ngơi đều được tối ưu hóa, không có sự phô trương hay khoảng thừa nào khiến cho không gian trở nên thừa thãi.
Không gian phòng bếp, phòng đọc sách hay khu vực nghỉ ngơi đều được tối ưu hóa, không có sự phô trương hay khoảng thừa nào khiến cho không gian trở nên thừa thãi.
Ngay cạnh khu sinh hoạt là các xưởng nhỏ và nơi lưu trữ dụng cụ nông nghiệp. Những không gian này được tích hợp khéo léo vào tổng thể ngôi nhà thay vì tách biệt. Mỗi ngày, việc chăm sóc cây trồng, sửa chữa dụng cụ hay thu hoạch nông sản đều trở thành một phần của đời sống thường nhật.
Ngay cạnh khu sinh hoạt là các xưởng nhỏ và nơi lưu trữ dụng cụ nông nghiệp. Những không gian này được tích hợp khéo léo vào tổng thể ngôi nhà thay vì tách biệt. Mỗi ngày, việc chăm sóc cây trồng, sửa chữa dụng cụ hay thu hoạch nông sản đều trở thành một phần của đời sống thường nhật.
Ngôi nhà vì thế không chỉ để ở mà còn vận hành như một trang trại thực thụ, và là nơi lý tưởng cho tâm hồn yêu thích cách sống hòa mình với thiên nhiên được gột rửa qua mọi tri giác.
Ngôi nhà vì thế không chỉ để ở mà còn vận hành như một trang trại thực thụ, và là nơi lý tưởng cho tâm hồn yêu thích cách sống hòa mình với thiên nhiên được gột rửa qua mọi tri giác.
Một trong những chi tiết đáng chú ý của dự án là hệ thống quản lý nước hoàn toàn dựa trên quy luật tự nhiên. Tại điểm trũng thấp nhất của khu đất, một hồ nước lớn được đào để thu gom nước mưa. Hồ vừa đóng vai trò dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu, vừa giúp điều tiết dòng chảy, hạn chế xói mòn đất trong mùa mưa – đặc trưng khí hậu của miền Bắc Thái Lan. Nguồn nước này sau đó tiếp tục tham gia vào chu trình sinh thái của toàn bộ trang trại.
Một trong những chi tiết đáng chú ý của dự án là hệ thống quản lý nước hoàn toàn dựa trên quy luật tự nhiên. Tại điểm trũng thấp nhất của khu đất, một hồ nước lớn được đào để thu gom nước mưa. Hồ vừa đóng vai trò dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu, vừa giúp điều tiết dòng chảy, hạn chế xói mòn đất trong mùa mưa – đặc trưng khí hậu của miền Bắc Thái Lan. Nguồn nước này sau đó tiếp tục tham gia vào chu trình sinh thái của toàn bộ trang trại.
Toàn bộ khu đất được vận hành theo mô hình nông nghiệp hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học. Thay vì cố gắng kiểm soát thiên nhiên, chủ nhân lựa chọn điều chỉnh từng thành phần trong hệ sinh thái qua thời gian. Đất được phục hồi dần, cây xanh phát triển tự nhiên, nguồn nước được tái tuần hoàn, trong khi động vật và côn trùng trở thành một mắt xích của trang trại. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của Permaculture: tạo nên một hệ thống có khả năng tự cân bằng.
Toàn bộ khu đất được vận hành theo mô hình nông nghiệp hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học. Thay vì cố gắng kiểm soát thiên nhiên, chủ nhân lựa chọn điều chỉnh từng thành phần trong hệ sinh thái qua thời gian. Đất được phục hồi dần, cây xanh phát triển tự nhiên, nguồn nước được tái tuần hoàn, trong khi động vật và côn trùng trở thành một mắt xích của trang trại. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của Permaculture: tạo nên một hệ thống có khả năng tự cân bằng.
Điểm dễ nhận thấy của Raintree Lane Farm House là cảm giác rộng mở. Các khoảng nhìn liên tục được duy trì từ trong nhà ra đồng lúa và núi non. Hầu như không có yếu tố nào chắn tầm mắt. Kiến trúc lựa chọn "biến mất" để người ở luôn cảm nhận được sự hiện diện của thiên nhiên trong từng khoảnh khắc sinh hoạt.
Điểm dễ nhận thấy của Raintree Lane Farm House là cảm giác rộng mở. Các khoảng nhìn liên tục được duy trì từ trong nhà ra đồng lúa và núi non. Hầu như không có yếu tố nào chắn tầm mắt. Kiến trúc lựa chọn "biến mất" để người ở luôn cảm nhận được sự hiện diện của thiên nhiên trong từng khoảnh khắc sinh hoạt.
Về mặt kiến trúc, Raintree Lane Farm House sử dụng hình thái mái dốc truyền thống, kết hợp kết cấu gỗ mộc mạc và vật liệu địa phương. Các chi tiết được tiết giảm tối đa. Không có những đường nét cầu kỳ hay mặt đứng phức tạp, toàn bộ công trình hướng đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi và phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Chiang Mai. Nhìn từ xa, ngôi nhà giống như một phần của những ngôi nhà nông thôn truyền thống hơn là một công trình hiện đại.
Về mặt kiến trúc, Raintree Lane Farm House sử dụng hình thái mái dốc truyền thống, kết hợp kết cấu gỗ mộc mạc và vật liệu địa phương. Các chi tiết được tiết giảm tối đa. Không có những đường nét cầu kỳ hay mặt đứng phức tạp, toàn bộ công trình hướng đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi và phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Chiang Mai. Nhìn từ xa, ngôi nhà giống như một phần của những ngôi nhà nông thôn truyền thống hơn là một công trình hiện đại.
Kiến trúc cũng được tổ chức theo đúng độ dốc vốn có của khu đất. Thay vì san nền đồng đều, các cao độ được giữ lại, giúp công trình nâng lên vừa đủ để mở rộng tầm nhìn về phía đồng lúa và dãy núi xa, đồng thời cải thiện khả năng thoát nước tự nhiên trong mùa mưa. Giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí can thiệp địa hình, vừa giảm đáng kể tác động đến hệ sinh thái.
Kiến trúc cũng được tổ chức theo đúng độ dốc vốn có của khu đất. Thay vì san nền đồng đều, các cao độ được giữ lại, giúp công trình nâng lên vừa đủ để mở rộng tầm nhìn về phía đồng lúa và dãy núi xa, đồng thời cải thiện khả năng thoát nước tự nhiên trong mùa mưa. Giải pháp này vừa tiết kiệm chi phí can thiệp địa hình, vừa giảm đáng kể tác động đến hệ sinh thái.
Toàn bộ khu đất không xuất hiện cột điện hay hệ thống dây điện trên không. Nguồn điện được cung cấp thông qua hệ thống pin năng lượng mặt trời, giúp giảm tác động thị giác và hạn chế phụ thuộc vào lưới điện truyền thống. Giải pháp này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững mà dự án hướng tới.
Toàn bộ khu đất không xuất hiện cột điện hay hệ thống dây điện trên không. Nguồn điện được cung cấp thông qua hệ thống pin năng lượng mặt trời, giúp giảm tác động thị giác và hạn chế phụ thuộc vào lưới điện truyền thống. Giải pháp này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững mà dự án hướng tới.
Ngày nay, ngôi nhà gỗ tràn đầy sức sống và sự sống. Bên cạnh chủ nhân là một chú chó, những con mèo, vịt và gà, tất cả đều hòa quyện một cách tự nhiên vào nhịp sống của trang trại. Ao đầy ắp cá, trong khi chim chóc, côn trùng và vô số sinh vật nhỏ khác liên tục quay trở lại mảnh đất này.
Ngày nay, ngôi nhà gỗ tràn đầy sức sống và sự sống. Bên cạnh chủ nhân là một chú chó, những con mèo, vịt và gà, tất cả đều hòa quyện một cách tự nhiên vào nhịp sống của trang trại. Ao đầy ắp cá, trong khi chim chóc, côn trùng và vô số sinh vật nhỏ khác liên tục quay trở lại mảnh đất này.
Điều hiện hữu không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà. Đó là một nơi được hình thành bởi sự kiên nhẫn, sự chung sống hòa bình và sự thấu hiểu rằng kiến ​​trúc có thể trở thành một phần của hệ sinh thái sống chứ không phải tách rời khỏi nó.
Điều hiện hữu không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà. Đó là một nơi được hình thành bởi sự kiên nhẫn, sự chung sống hòa bình và sự thấu hiểu rằng kiến ​​trúc có thể trở thành một phần của hệ sinh thái sống chứ không phải tách rời khỏi nó.
Giữa xu hướng xây dựng ngày càng đồ sộ và tiêu tốn nhiều tài nguyên, ngôi nhà mang đến một góc nhìn khác về kiến trúc – nơi giá trị không được đo bằng diện tích hay chi phí đầu tư, mà bằng khả năng cùng thiên nhiên phát triển lâu dài. Chính sự kiên nhẫn của gia chủ, tư duy thiết kế của Yangnar Studio và triết lý cộng sinh đã biến khu đất rộng 8.000 m² thành một không gian sống bền vững, nơi mỗi mái nhà, gốc cây, mặt hồ hay cánh đồng đều đang hồi sinh sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên.
Giữa xu hướng xây dựng ngày càng đồ sộ và tiêu tốn nhiều tài nguyên, ngôi nhà mang đến một góc nhìn khác về kiến trúc – nơi giá trị không được đo bằng diện tích hay chi phí đầu tư, mà bằng khả năng cùng thiên nhiên phát triển lâu dài. Chính sự kiên nhẫn của gia chủ, tư duy thiết kế của Yangnar Studio và triết lý cộng sinh đã biến khu đất rộng 8.000 m² thành một không gian sống bền vững, nơi mỗi mái nhà, gốc cây, mặt hồ hay cánh đồng đều đang hồi sinh sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên.
Trường Hân (Ảnh: Rungkit Charoenwat)
#nhà sàn #kiến trúc sinh thái #Permaculture #Chiang Mai #tự nhiên #Raintree Lane Farm House

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