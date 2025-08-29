Ngọc Anh và những gương mặt showbiz Việt vướng vòng lao lý năm 2025

Hà Nội

Giải trí

Các vụ việc của Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên và nhà thiết kế Nguyễn Công Trí gây xôn xao dư luận trong năm 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, theo Vietnamnet, Công an TPHCM xác định Miss Audition 2006 Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động bán khí cười cho dân chơi tại quán bar Lava ở TPHCM. Ảnh: Tiền Phong.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, Ngọc Anh làm người mẫu ảnh. Ảnh: Znews.
1 tháng trước, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí cũng khiến công chúng thất vọng vì hành vi trái pháp luật. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Znews, Công Trí bị cơ quan chức năng bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP HCM. Ảnh: Người Lao Động.
Trước khi bị bắt, Công Trí có danh tiếng trong làng mốt Việt. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao Hollywood ưa chuộng trang phục của anh. Ảnh: Người Lao Động.
Từ một biểu tượng sắc đẹp, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên khiến công chúng thất vọng khi bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lừa dối khách hàng vào ngày 19/5/2025. Ảnh: VOV.
Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế nhanh chóng đưa tin về vụ việc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh chụp màn hình.
Ngày 23/5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: VTV.
Cuối tháng 7/2025, Thùy Tiên bị thẳng tay xóa tên khỏi danh sách diễn viên phim Chốt đơn. Ảnh: Dân Việt, FB Nam Cito.
