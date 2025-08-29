Ngọc Anh và những gương mặt showbiz Việt vướng vòng lao lý năm 2025

Các vụ việc của Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên và nhà thiết kế Nguyễn Công Trí gây xôn xao dư luận trong năm 2025.
Khi những người hâm hộ háo hức sự trở lại của động cơ HEMI V8 từ Ram 1500 thì Hennessey đã nâng cấp động cơ Hurricane 6 xy-lanh tới 700 mã lực cho mẫu xe này.
Trong không khí hân hoan chào mừng 2/9, nhiều mỹ nhân Việt đã lựa chọn diện áo dài trắng truyền thống để thể hiện niềm tự hào dân tộc và vẻ đẹp duyên dáng.
Theo cơ quan tình báo Ukraine, Triều Tiên triển khai xe tăng Chonma-2 do nước này phát triển đến Nga.
Hyundai mở siêu nhà máy tại Mỹ với 750 robot, hàng trăm xe tự hành, sản xuất 500.000 xe điện và hybrid mỗi năm nhưng vẫn đề cao vai trò con người.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh ông bầu Thomas Tâm Nguyễn vào bếp nấu ăn.
Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bộ ảnh mới của hot girl Mai Hà Hoàng Yến với concept "cô thư ký" vô cùng cuốn hút.
Steven Nguyễn từng làm nhân viên soát vé. Hiện tại, anh góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.
Cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc thành phố Pokrovsk không thành công, có dấu hiệu đuối sức, nhưng vết nứt lại xuất hiện ở hướng Dnipro.
Trong thần thoại Nhật Bản, Kappa là một trong những loài yêu quái sông nước kỳ lạ nhất, vừa đáng sợ vừa hài hước, mang nhiều câu chuyện dân gian hấp dẫn.
Stegodon là một chi voi cổ đã tuyệt chủng, từng sinh sống rộng khắp châu Á và để lại nhiều dấu tích hấp dẫn cho giới khoa học nghiên cứu.
Ca sĩ Psy đang bị điều tra. Trước đó, anh nổi tiếng nhờ MV Gangnam Style có 5,6 tỷ lượt xem trên Youtube.
Dưới ánh nắng rực rỡ và làn nước trong xanh, cô nàng mẫu ảnh Huệ Chi đã có một bộ ảnh bikini tuyệt đẹp để tạm biệt mùa hè.
Zero-day attack là kiểu tấn công mạng nguy hiểm, có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và khiến người dùng khó lòng tự bảo vệ.
Suzuki e Vitara đã sản xuất thương mại tại nhà máy Gujarat (Ấn Độ) và sẽ được phân phối toàn cầu, mở ra khả năng gia nhập thị trường Việt Nam trong tương lai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, sự nghiệp đi lên và sắp xếp lại thói quen chi tiêu.
Ngôi nhà tí hon chưa đầy 2m2 thể hiện cách tiếp cận bất ngờ và đáng kinh ngạc trong thiết kế tiết kiệm không gian.
Đăng tải loạt ảnh check-in trong bồn tắm đầy gợi cảm, thế nhưng điều nàng hot girl Đài Loan có nickname Donna gây chú ý là câu chuyện đằng sau đó.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 Veena Praveenar Singh sở hữu vẻ đẹp lai, từng miệt mài thi nhan sắc.
Hang đá Vân Cương là một trong những quần thể hang đá Phật giáo chạm khắc vĩ đại nhất thế giới, ẩn chứa nhiều bí mật lịch sử và nghệ thuật.
May mắn đặc biệt sẽ ghé thăm 3 con giáp trong tháng 9, mang đến thu nhập dư dả, công việc thuận lợi và tinh thần thư thái hơn bao giờ hết.