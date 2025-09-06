Hà Nội

Ngô Thanh Vân mừng đầy tháng con gái đầu lòng

Giải trí

Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh tiệc đầy tháng tại nhà của con gái đầu lòng đồng thời gửi lời cảm ơn đến Huy Trần.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngô Thanh Vân và Huy Trần vừa mừng con gái đầu lòng Gạo tròn 1 tháng tuổi. Bữa tiệc diễn ra tại nhà riêng của cặp đôi. Ngô Thanh Vân còn dành lời ngọt ngào cho Huy Trần. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Cô viết: "Cảm ơn người chồng, người ba của hai mẹ con, đã luôn có mặt đồng hành và trao yêu thương cho hai mẹ con. Mẹ Vân cảm nhận được thật nhiều yêu thương và cảm thấy mình thật may mắn". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nữ diễn viên chưa tiết lộ hình ảnh cận mặt ái nữ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nàng đả nữ luôn cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân khoe hình ảnh tươi tắn trở lại sau 3 tuần sinh nở. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần san sẻ việc chăm sóc con với Ngô Thanh Vân. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nam diễn viên khéo léo bồng bế con một phần nhờ tham gia lớp học tiền sản. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần vừa chăm sóc con vừa đảm nhận công việc nấu nướng trong nhà. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần và Ngô Thanh Vân ngày càng quen dần với lịch sinh hoạt của con nhỏ."Trộm vía Gạo khỏe mạnh. Ba mẹ cũng đỡ rồi. Hành trình này thật nhiều điều mới mẻ những thật hạnh phúc", Ngô Thanh Vân viết. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Jun Phạm là nghệ sĩ hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên con gái Huy Trần - Ngô Thanh Vân. “Bé Gạo 1 tháng tuổi rồi cậu Jun mới được gặp”, nam ca sĩ bày tỏ. Ảnh: FB Jun Phạm.
