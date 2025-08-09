Hà Nội

Hình ảnh Ngô Thanh Vân - Huy Trần bên con gái đầu lòng

Giải trí

Cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần vừa đón con gái đầu lòng - bé Gạo gia nhập tổ ấm.

Ngô Thanh Vân cho biết, bé Gạo - món quà tuyệt vời nhất đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
"Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", nữ diễn viên bày tỏ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nhiều sao Việt: Kỳ Duyên, Cát Phượng, Tóc Tiên... gửi lời chúc mừng đến Ngô Thanh Vân - Huy Trần. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ít ngày trước, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ, từ khi mang bầu bé Gạo, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Nữ diễn viên dọn đồ dùng cá nhân son phấn để có chỗ cho đồ cá nhân của con trong phòng tắm. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân dành nhiều tình yêu cho thiên thần nhỏ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Từ học quy trình quản lý nhà hàng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần xoay qua học quy trình chăm sóc con. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Câu chuyện bàn luận ở bàn ăn gia đình Ngô Thanh Vân luôn là đề tài về con. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
“Chưa có mặt mà làm chao đảo cả cuộc sống của hai người trưởng thành tự lập vậy á. Có mặt rồi thì còn gì nữa đây”, Ngô Thanh Vân trải lòng. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Phía Huy Trần bày tỏ trước khi con chào đời: "Tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trước khi làm bố – sẵn sàng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
