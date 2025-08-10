Hà Nội

Ngô Thanh Vân và dàn sao đón con chào đời trong năm 2025

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2025. Trước đó, 2 mỹ nhân Việt Nhật Kim Anh và Tuệ Như cũng đón thiên thần nhí gia nhập tổ ấm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bé Gạo - tiểu "công chúa" nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần vừa chào đời. Ảnh: FB Huy Trần.
Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân vẫn chưa lộ diện hoàn toàn khiến nhiều khán giả tò mò diện mạo của cô nhóc. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46. Nữ diễn viên chia sẻ, cô mang bầu bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Ảnh: FB Huy Trần.
Hành trình 3 năm "tìm" con của Ngô Thanh Vân - Huy Trần khó khăn, thử thách nhưng cuối cùng cả hai cũng có "trái ngọt". Ảnh: FB Huy Trần.
Chia sẻ về việc con chào đời, Huy Trần viết: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay". Ảnh: FB Huy Trần.
Nhật Kim Anh cũng mang bầu bằng phương pháp IVF. Nữ ca sĩ sinh con gái vào tháng 1/2025. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Nhật Kim Anh không tiết lộ bố của con gái. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Con gái của Nhật Kim Anh xinh như búp bê. Hiện tại, nữ ca sĩ sống cùng con gái. Trong khi đó, con trai đầu lòng của Nhật Kim Anh ở cùng chồng cũ của nữ ca sĩ. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Người mẫu Tuệ Như và ca sĩ Hồ Quang Hiếu đón con trai gia nhập tổ ấm vào tháng 1/2025. Ảnh: FB Tuệ Như.
Con trai Tuệ Như trộm vía bụ bẫm, đáng yêu. Ảnh: FB Tuệ Như.
Biểu cảm hài hước của con trai Hồ Quang Hiếu khi đi biển. Ảnh: FB Tuệ Như.
Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như được gia đình hai bên hỗ trợ chăm sóc quý tử. Ảnh: FB Tuệ Như.
