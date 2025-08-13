Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ tích của rừng Sa Mu trên đỉnh Tà Xùa

Du lịch

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ tích của rừng Sa Mu trên đỉnh Tà Xùa

Ẩn mình giữa những triền núi hùng vĩ của Tà Xùa, khu rừng nguyên sinh Sa Mu hiện ra như một thước phim cổ tích đầy mê hoặc.

Vân Giang
Những thân cây cổ thụ phủ rêu xanh mướt, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến du khách cảm giác như lạc vào một thế giới thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết chưa bị bàn tay con người chạm tới. Ảnh ngthugiang.02
Những thân cây cổ thụ phủ rêu xanh mướt, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến du khách cảm giác như lạc vào một thế giới thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết chưa bị bàn tay con người chạm tới. Ảnh ngthugiang.02
Tà Xùa là ngọn núi cao hơn 2.800 mét thuộc vùng Tây Bắc, nổi tiếng với cảnh săn mây tuyệt đẹp và không khí trong lành Ảnh ngthugiang.02
Tà Xùa là ngọn núi cao hơn 2.800 mét thuộc vùng Tây Bắc, nổi tiếng với cảnh săn mây tuyệt đẹp và không khí trong lành Ảnh ngthugiang.02
Trên đỉnh núi, rừng Sa Mu là một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp nguyên bản với hệ sinh thái đa dạng và môi trường tự nhiên phong phú. Ảnh ngthugiang.02
Trên đỉnh núi, rừng Sa Mu là một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp nguyên bản với hệ sinh thái đa dạng và môi trường tự nhiên phong phú. Ảnh ngthugiang.02
Con đường dẫn vào rừng trải dài qua những triền đồi thoai thoải, xen kẽ các rừng thông xanh ngắt và những thảm thực vật phong phú, mở ra trước mắt du khách bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng. Ảnh ngthugiang.02
Con đường dẫn vào rừng trải dài qua những triền đồi thoai thoải, xen kẽ các rừng thông xanh ngắt và những thảm thực vật phong phú, mở ra trước mắt du khách bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng. Ảnh ngthugiang.02
Điểm đặc biệt làm nên sức hút của rừng Sa Mu chính là những thân cây cổ thụ được phủ kín bởi lớp rêu xanh mướt mềm mại. Ảnh ngthugiang.02
Điểm đặc biệt làm nên sức hút của rừng Sa Mu chính là những thân cây cổ thụ được phủ kín bởi lớp rêu xanh mướt mềm mại. Ảnh ngthugiang.02
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất phủ đầy rêu, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ, làm tăng vẻ huyền ảo và kỳ bí của khu rừng. Ảnh ngthugiang.02
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất phủ đầy rêu, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ, làm tăng vẻ huyền ảo và kỳ bí của khu rừng. Ảnh ngthugiang.02
Không gian yên tĩnh, thanh bình và mùi thơm dịu nhẹ của đất rừng khiến mỗi bước chân trên Sa Mu như đưa du khách lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Ảnh ngthugiang.02
Không gian yên tĩnh, thanh bình và mùi thơm dịu nhẹ của đất rừng khiến mỗi bước chân trên Sa Mu như đưa du khách lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Ảnh ngthugiang.02
Đến với Sa Mu, du khách không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động trekking xuyên rừng, tận hưởng không khí mát lạnh của sương sớm và lắng nghe tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng bao la. Ảnh ngthugiang.02
Đến với Sa Mu, du khách không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động trekking xuyên rừng, tận hưởng không khí mát lạnh của sương sớm và lắng nghe tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng bao la. Ảnh ngthugiang.02
Đây cũng là nơi lý tưởng để du khách tìm về sự bình yên, tạm rời xa cuộc sống ồn ào, căng thẳng của đô thị, hòa mình cùng thiên nhiên trong trạng thái thư thái nhất. Ảnh ngthugiang.02
Đây cũng là nơi lý tưởng để du khách tìm về sự bình yên, tạm rời xa cuộc sống ồn ào, căng thẳng của đô thị, hòa mình cùng thiên nhiên trong trạng thái thư thái nhất. Ảnh ngthugiang.02
Với vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và không gian thiên nhiên trong lành, rừng nguyên sinh Sa Mu trên đỉnh Tà Xùa hứa hẹn sẽ là điểm đến mới đầy sức hấp dẫn dành cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm. Ảnh ngthugiang.02
Với vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và không gian thiên nhiên trong lành, rừng nguyên sinh Sa Mu trên đỉnh Tà Xùa hứa hẹn sẽ là điểm đến mới đầy sức hấp dẫn dành cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm. Ảnh ngthugiang.02
Nếu du khách đang tìm kiếm một hành trình để gần gũi hơn với thiên nhiên và tận hưởng những phút giây bình yên giữa đại ngàn, Sa Mu chắc chắn sẽ không làm du khách thất vọng. Ảnh ngthugiang.02
Nếu du khách đang tìm kiếm một hành trình để gần gũi hơn với thiên nhiên và tận hưởng những phút giây bình yên giữa đại ngàn, Sa Mu chắc chắn sẽ không làm du khách thất vọng. Ảnh ngthugiang.02
Vân Giang
#rừng Sa Mu Tà Xùa #du lịch Tây Bắc #rừng nguyên sinh cổ thụ #săn mây Tà Xùa #khám phá thiên nhiên hoang sơ #trekking rừng Sa Mu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT