Tử vi 12 cung hoàng đạo 21/8: Bảo Bình thăng tiến, Cự Giải cố chấp

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 21/8: Bảo Bình thăng tiến, Cự Giải cố chấp

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/8, Bảo Bình đường sự nghiệp sáng sủa, thăng tiến cực nhanh. Cự Giải đừng cố chấp quá, nên mở rộng tầm nhìn hơn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương mong muốn làm việc trong môi trường an toàn hơn, không muốn gánh vác quá nhiều rủi ro. Sự nghiệp: Bạn làm việc khá chắc chắn, không chủ động gây chuyện cũng không hay, nhưng yêu cầu cao về sự an toàn, bất cứ việc gì cảm thấy có rủi ro và khó đạt thành tích thì bạn đều không muốn làm. Tài lộc: Trong sinh hoạt hàng ngày nên tích lũy nhiều hơn, đây được coi là lựa chọn an toàn. Tình cảm: Bạn và đối phương không có mâu thuẫn gì, chỉ đang duy trì trạng thái hiện tại mà thôi. Sức khỏe: Cơ bản ổn định, không có vấn đề gì đáng lo.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu khi giao tiếp đừng quá cay nghiệt, giữ hòa khí vẫn tốt hơn. Sự nghiệp: Trong công việc nên cẩn thận xác nhận chi tiết của dự án, cố gắng không để xảy ra sơ suất, hãy làm tốt việc của mình trước rồi hẵng tính chuyện khác, đừng đảo lộn thứ tự. Tài lộc: Trong đời sống hàng ngày một số dự án tồn tại rủi ro, tốt hơn hết hãy nhờ chuyên gia phân tích giúp. Tình cảm: Đối phương hay bắt bẻ, bạn cũng không chịu nhượng bộ, dễ vì chuyện nhỏ mà cãi nhau. Sức khỏe: Ở mức bình thường, nên bổ sung thêm vitamin.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc cần giữ tâm thế cởi mở, đừng cố chấp quá. Sự nghiệp: Trong công việc có không ít dự án trông khá ổn, bạn muốn đạt thành tích thì cũng nên cân nhắc tham gia một số, đừng nhìn sự việc bằng quan điểm cũ kỹ, cởi mở hơn sẽ tốt. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính có không ít dự án có thể thực hiện, quan trọng là ở tầm nhìn và quyết đoán của bạn. Tình cảm: Cả hai đều có việc muốn làm, chỉ cần sắp xếp tốt thời gian để không bỏ bê đối phương là được. Sức khỏe: Ổn định, giữ tâm trạng vui vẻ, hạn chế nóng giận.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải đừng làm những việc bạn ghét, nếu không sẽ nhanh chóng làm hao tổn tinh thần. Sự nghiệp: Trong công việc hoặc phải điều chỉnh tốt tâm thái, hoặc dứt khoát từ chối những chuyện phiền toái, nếu không làm được cả hai thì sẽ tổn hại hiệu suất làm việc. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính đừng coi dự án kém chất lượng là báu vật, hãy mở rộng tầm mắt nhìn thêm cái khác. Tình cảm: Khi đối phương cần bạn, hãy quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, bớt chút cáu gắt sẽ tốt hơn. Sức khỏe: Ở mức trung bình, nên chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hy vọng có thể nhận được thêm nguồn lực và sự giúp đỡ, đang chuẩn bị dốc sức cho một giai đoạn mới. Sự nghiệp: Trong công việc chỉ cần làm theo kế hoạch, nhưng cũng cần chủ động tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, như vậy nhiệm vụ mới dễ thành công, đừng nghĩ rằng cạnh tranh là điều xấu. Tài lộc: Trong sinh hoạt thường ngày có khả năng thu được lợi ích đáng kể, cứ thực hiện dự án theo kế hoạch là được. Tình cảm: Cả hai đều có thiện chí chung sống hòa thuận, không ai chủ động gây chuyện. Sức khỏe: Ổn định, cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hành sự có nguyên tắc, có quy củ, ít khi làm việc lộn xộn. Sự nghiệp: Trong công việc, muốn giành được dự án tốt có thể sẽ phải đối mặt với việc luận công xét vị trí, nhưng không cần lo lắng, điều nên đến sẽ đến, chỉ cần giữ tâm thế tốt và tích cực đối diện. Tài lộc: Trong sinh hoạt thường ngày, một số dự án cần thời gian dài mới có lợi nhuận, trước khi bắt tay nên tìm hiểu kỹ. Tình cảm: Quan hệ tình cảm tiến triển thuận lợi, cả hai đều kiên nhẫn dành thời gian cho nhau. Sức khỏe: Khá tốt, nên chú ý uống đủ nước.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình sẽ thấy rằng khi mình sống thân thiện thì thái độ của mọi người xung quanh cũng trở nên tốt hơn. Sự nghiệp: Trong công việc hãy mở rộng cục diện trước, những chi tiết khác điều chỉnh dần là được, không cần ngay từ đầu đã cầu toàn, sắp xếp thời gian hợp lý mới là hành động đúng. Tài lộc: Trong sinh hoạt hàng ngày có một số dự án có thể thử nghiệm, nếu cảm thấy không ổn thì bỏ cũng chưa muộn. Tình cảm: Cả hai biết thông cảm cho nhau, ít khi vì chuyện nhỏ mà tranh cãi. Sức khỏe: Ổn định, thân thể khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cần nhiều thời gian hơn mới có thể đạt thành quả, lời nói châm chọc của người khác không cần để ý, tập trung là quan trọng. Sự nghiệp: Trong công việc muốn đạt thành tích không dễ, tiêu chuẩn của cấp trên và khách hàng cũng ngày càng cao, bắt buộc phải điều chỉnh phương pháp làm việc thì kết quả mới đạt yêu cầu. Tài lộc: Trong sinh hoạt hàng ngày cơ bản có thể thu lợi, chỉ cần đừng tiêu xài hoang phí. Tình cảm: Cả hai đã vì tình cảm mà làm không ít việc, hiện tại không còn nhiều ý muốn tiếp tục hy sinh nữa. Sức khỏe: Ở mức trung bình, nên vận động gân cốt cho khỏe.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã có thể xuất hiện một vài ý tưởng, khiến bạn làm việc hăng hái hơn. Sự nghiệp: Trong công việc cần nắm bắt cảm hứng, chỉ khi biến chúng thành kết quả thực tế thì mới có thành tích, cách thực hiện là điều bạn cần cân nhắc hiện tại. Tài lộc: Trong sinh hoạt hàng ngày, cần thực hiện có kế hoạch, chỉ khi trải nghiệm thực tế mới biết điều gì hiệu quả. Tình cảm: Hai bạn có nhiều chủ đề để trò chuyện, cảm giác hòa hợp hơn nhiều. Sức khỏe: Khá tốt, giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết ít có người giúp, đa phần phải tự mình ứng phó. Sự nghiệp: Trong công việc cảm thấy hơi vất vả, việc nhiều làm không xuể, nếu không chịu nổi thì nên tìm cách bớt việc, hoặc thương lượng lại về thời hạn giao nộp sẽ tốt hơn. Tài lộc: Trong sinh hoạt thường ngày đừng cái gì cũng muốn mua, gây áp lực kinh tế cho bản thân là không đáng. Tình cảm: Quan hệ thân mật có sự bất ổn, cả hai cũng không còn nhiều mong muốn đầu tư tình cảm. Sức khỏe: Bình thường, nên nghỉ ngơi nhiều.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình nên bớt tranh cãi, những việc chưa hiểu thì nên khiêm tốn học hỏi. Sự nghiệp: Trong công việc có quý nhân giúp đỡ, bạn biết cầu tiến, khách hàng và lãnh đạo cũng dám giao phó nhiệm vụ, như vậy mới có thể thấy được bạn có trách nhiệm và có thể hoàn thành dự án suôn sẻ hay không. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính nên chọn phương pháp bảo thủ, chú trọng tiết kiệm và quản lý chi tiêu. Tình cảm: Cả hai có phần gò bó, muốn quan hệ tốt hơn thì cần chủ động, thẳng thắn. Sức khỏe: Rất tốt, nghỉ ngơi là đủ, không có khó chịu gì.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đừng nóng tính, làm gì cũng nên nghĩ kỹ trước khi hành động, nếu không sẽ dễ chịu thiệt. Sự nghiệp: Trong công việc tốc độ quan trọng nhưng chất lượng hoàn thành cũng không thể kém, nếu không sẽ khiến cấp trên và khách hàng không hài lòng, nên vững vàng và chắc chắn thì hơn. Tài lộc: Trong đầu tư tài chính nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia dự án, nếu không đã lên thuyền cướp biển rồi thì khó mà thoát ra. Tình cảm: Khi ở bên nhau, cả hai đều nghĩ cho bản thân nhiều hơn, thiếu kiên nhẫn và đồng cảm. Sức khỏe: Bình thường, khi ra ngoài nên chú ý an toàn.
