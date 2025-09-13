Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngỡ ngàng khoáng vật bí ẩn nhất thế giới, trăm nghìn USD mỗi carat

Giải mã

Ngỡ ngàng khoáng vật bí ẩn nhất thế giới, trăm nghìn USD mỗi carat

Serendibite là một trong những khoáng vật hiếm và bí ẩn nhất thế giới, nổi bật bởi màu sắc tuyệt đẹp và giá trị sưu tầm vô cùng cao.

T.B (tổng hợp)
Được phát hiện ở Sri Lanka. Serendibite lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1902 tại ngọn núi Ratnapura, nơi nổi tiếng về đá quý ở Sri Lanka. Ảnh: mindat.org.
Được phát hiện ở Sri Lanka. Serendibite lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1902 tại ngọn núi Ratnapura, nơi nổi tiếng về đá quý ở Sri Lanka. Ảnh: mindat.org.
Tên gọi gắn với từ “Serendib”. Tên khoáng vật xuất phát từ “Serendib”, tên cổ của Sri Lanka trong ngôn ngữ Ả Rập. Ảnh: mindat.org.
Tên gọi gắn với từ “Serendib”. Tên khoáng vật xuất phát từ “Serendib”, tên cổ của Sri Lanka trong ngôn ngữ Ả Rập. Ảnh: mindat.org.
Có màu sắc đa dạng. Serendibite thường có màu xanh lam, xanh lục, đen hoặc xanh tím, tùy vào hàm lượng nguyên tố trong cấu trúc. Ảnh: etsystatic.com.
Có màu sắc đa dạng. Serendibite thường có màu xanh lam, xanh lục, đen hoặc xanh tím, tùy vào hàm lượng nguyên tố trong cấu trúc. Ảnh: etsystatic.com.
Có biến thể trong suốt và mờ. Một số viên Serendibite có độ trong suốt tuyệt đẹp, trong khi nhiều viên khác lại mờ đục nhưng vẫn được đánh giá cao. Ảnh: etsystatic.com.
Có biến thể trong suốt và mờ. Một số viên Serendibite có độ trong suốt tuyệt đẹp, trong khi nhiều viên khác lại mờ đục nhưng vẫn được đánh giá cao. Ảnh: etsystatic.com.
Cực kỳ hiếm trong tự nhiên. Chỉ có một vài mỏ nhỏ trên thế giới được ghi nhận có chứa Serendibite, khiến nó trở nên cực kỳ quý giá. Ảnh: dakotamatrix.com.
Cực kỳ hiếm trong tự nhiên. Chỉ có một vài mỏ nhỏ trên thế giới được ghi nhận có chứa Serendibite, khiến nó trở nên cực kỳ quý giá. Ảnh: dakotamatrix.com.
Một trong những đá quý đắt nhất. Những viên Serendibite chất lượng cao có thể đạt mức giá lên đến hàng trăm nghìn USD mỗi carat. Ảnh: Gemgazer.
Một trong những đá quý đắt nhất. Những viên Serendibite chất lượng cao có thể đạt mức giá lên đến hàng trăm nghìn USD mỗi carat. Ảnh: Gemgazer.
Chủ yếu dành cho sưu tầm. Vì độ hiếm, Serendibite hiếm khi được dùng trong trang sức, mà chủ yếu xuất hiện trong bộ sưu tập đá quý. Ảnh: jogani.com.
Chủ yếu dành cho sưu tầm. Vì độ hiếm, Serendibite hiếm khi được dùng trong trang sức, mà chủ yếu xuất hiện trong bộ sưu tập đá quý. Ảnh: jogani.com.
Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.
T.B (tổng hợp)
#khoáng vật hiếm #Serendibite #đá quý Sri Lanka #đá quý hiếm #giá trị sưu tầm #đá quý đắt nhất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT