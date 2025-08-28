Hà Nội

Soi khoáng vật cực hiếm có màu sắc độc lạ, giá đắt ngang kim cương

Giải mã

Grandidierite là một trong những khoáng vật hiếm và đẹp nhất thế giới, sở hữu màu sắc độc đáo cùng giá trị cao trong giới sưu tầm đá quý.

1. Được phát hiện lần đầu ở Madagascar. Khoáng vật Grandidierite được Alfred Lacroix mô tả năm 1902 và đặt tên để vinh danh nhà thám hiểm Pháp Alfred Grandidier. Ảnh: Pinterest.
2. Có màu xanh lam – xanh lục đặc trưng. Sắc màu của Grandidierite biến đổi từ xanh biển nhạt đến xanh lục thẫm, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo. Ảnh: Pinterest.
3. Hiện tượng đa sắc nổi bật. Grandidierite thể hiện ba màu khác nhau tùy theo góc nhìn: xanh lam, xanh lục và không màu hoặc trắng. Ảnh: Pinterest.
4. Độ hiếm bậc nhất thế giới. Chỉ một số ít mỏ Grandidierite có trữ lượng khai thác được, khiến nó trở thành đá quý cực kỳ quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
5. Độ cứng theo thang Mohs là 7,5. Với độ cứng cao, Grandidierite bền và thích hợp để chế tác trang sức cao cấp. Ảnh: Pinterest.
6. Thường trong suốt đến bán trong suốt. Những viên trong suốt và có màu chuẩn xanh lam – xanh lục rất được săn lùng trên thị trường quốc tế. Ảnh: Pinterest.
7. Giá trị cực kỳ cao. Một carat Grandidierite chất lượng cao có thể đạt mức giá hàng chục nghìn USD, sánh ngang với kim cương. Ảnh: Pinterest.
8. Biểu tượng của sự trí tuệ và kiên định. Trong phong thủy, Grandidierite được xem là viên đá mang lại sự sáng suốt và sức mạnh tinh thần. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.
