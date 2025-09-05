Hà Nội

Khoáng vật hiếm nhất hành tinh, có tiền chưa chắc mua được

Giải mã

Khoáng vật hiếm nhất hành tinh, có tiền chưa chắc mua được

Musgravite là một trong những khoáng vật quý hiếm bậc nhất thế giới, được giới sưu tầm đá quý đặc biệt quan tâm nhờ vẻ đẹp huyền bí và giá trị khó tưởng tượng.

T.B (tổng hợp)
Được phát hiện lần đầu ở Úc. Musgravite được tìm thấy vào năm 1967 tại dãy Musgrave ở Nam Úc, nơi nó lấy tên gọi chính thức. Ảnh: dreamstime.com.
Cực kỳ hiếm trong tự nhiên. Chỉ có vài viên Musgravite đạt chất lượng ngọc được phát hiện trên toàn thế giới, khiến nó quý hiếm hơn kim cương cả vạn lần. Ảnh: cure-naturali.it.
Thuộc nhóm khoáng vật Taaffeite. Musgravite là biến thể hiếm trong nhóm Taaffeite, phân biệt nhờ thành phần hóa học đặc biệt với hàm lượng beryllium, magiê và nhôm. Ảnh: ecommercedns.uk.
Màu sắc độc đáo. Khoáng vật này có thể có màu xanh xám, xanh lục, tím hay gần như không màu, tùy thuộc tạp chất trong cấu trúc tinh thể. Ảnh: vecteezy.com.
Độ cứng cao. Musgravite có độ cứng khoảng 8–8,5 trên thang Mohs, chỉ kém một chút so với corundum (hồng ngọc, lam ngọc). Ảnh: store.karatz.jp.
Giá trị cực kỳ cao. Một carat Musgravite có thể được định giá lên đến hàng chục ngàn USD, thậm chí cao hơn tùy độ trong và màu sắc. Ảnh: worldatlas.com.
Có mặt ở nhiều quốc gia nhưng vẫn hiếm. Ngoài Úc, Musgravite còn được tìm thấy ở Madagascar, Greenland, Sri Lanka và Tanzania nhưng sản lượng khai thác cực kỳ thấp. Ảnh: ssef.ch.
Là báu vật trong giới sưu tầm. Do độ hiếm và vẻ đẹp huyền bí, Musgravite được coi là viên đá quý “huyền thoại” mà bất kỳ nhà sưu tập nào cũng khao khát sở hữu. Ảnh: dreamstime.com.
Mời quý độc giả xem video: Ba Chỉ hóa thạch | VTV TSTC.
#khoáng vật Musgravite #đá quý hiếm #đặc điểm Musgravite #giá trị đá quý #độ cứng Musgravite #màu sắc đá quý

