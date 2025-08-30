Hà Nội

Khoáng vật hiếm bậc nhất hành tinh, đắt hơn kim cương nhiều lần

Giải mã

Khoáng vật hiếm bậc nhất hành tinh, đắt hơn kim cương nhiều lần

Taaffeite là một trong những khoáng vật quý hiếm nhất thế giới, có lịch sử phát hiện thú vị và giá trị vượt trội so với nhiều loại đá quý khác.

T.B (tổng hợp)
1. Phát hiện nhờ sự nhầm lẫn. Khoáng vật Taaffeite được nhà ngọc học Richard Taaffe phát hiện năm 1945 tại Dublin khi ông nhận thấy một viên đá tưởng là spinel có tính chất khác biệt. Ảnh: Pinterest.
2. Được đặt theo tên người phát hiện. Tên gọi “Taaffeite” ra đời để vinh danh Richard Taaffe – người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của khoáng vật hiếm hoi này. Ảnh: mindat.org.
3. Cực kỳ hiếm trong tự nhiên. Taaffeite là một trong những khoáng vật hiếm nhất hành tinh, chỉ được tìm thấy ở một số ít địa điểm như Sri Lanka, Tanzania và Myanmar. Ảnh: rruff.info.
4. Màu sắc đa dạng. Khoáng vật này thường có màu tím, hồng, đỏ hoặc xanh xám, đôi khi gần giống spinel hoặc sapphire, khiến việc phân biệt bằng mắt thường rất khó. Ảnh: etsystatic.com.
5. Đặc tính quang học độc đáo. Taaffeite là một khoáng vật lưỡng chiết, nghĩa là nó có khả năng tách ánh sáng thành hai chùm khác nhau, giúp phân biệt với spinel đơn chiết. Ảnh: Pinterest.
6. Độ cứng ấn tượng. Trên thang Mohs, Taaffeite đạt độ cứng khoảng 8–8.5, chỉ đứng sau kim cương, corundum và một số khoáng vật đặc biệt khác. Ảnh: Pinterest.
7. Giá trị cao hơn kim cương. Do mức độ khan hiếm, Taaffeite trên thị trường có giá trị vượt xa kim cương, khiến nó trở thành niềm khao khát của các nhà sưu tập đá quý. Ảnh: Pinterest.
8. Thường bị nhầm lẫn với spinel. Trong nhiều năm, Taaffeite từng bị coi là một dạng spinel quý hiếm cho đến khi các phân tích tinh thể học xác nhận đây là một khoáng vật hoàn toàn khác. Ảnh: Pinterest.
