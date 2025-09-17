Hà Nội

Quân sự

Nghi vấn tên lửa triệu USD của Ba Lan bắn trượt UAV lao trúng nhà dân

Ba Lan đang phải điều tra thông tin cho rằng, hư hại dân sự trong cuộc tập kích nghi bằng UAV Nga hôm 10/9, có thể do tên lửa của chính Ba Lan.

Kiến Thiết (Theo KI)

Theo nhật báo Rzeczpospolita ngày 16/9, quả tên lửa AIM-120 AMRAAM do tiêm kích F-16 của Ba Lan bắn ra trong lúc đánh chặn UAV Nga có thể đã rơi xuống khu dân cư ở làng Wyryki, miền đông Ba Lan. Tên lửa này được cho là không kích nổ do “cơ chế an toàn của ngòi nổ đã được kích hoạt”, tờ báo dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh cho biết.

Hiện The Kyiv Independent chưa thể kiểm chứng thông tin.

ba-lan.png
Nghi vấn tên lửa Ba Lan tự rơi trúng nhà dân trong vụ UAV Nga bị tố

Ngôi nhà ở Wyryki, cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, được ghi nhận bị hư hỏng phần mái và một chiếc xe trong sân, theo Polsat News dẫn lời cảnh sát địa phương. Không có thương vong.

Ngày 10/9, tổng cộng 21 UAV Nga được ghi nhận xâm nhập không phận Ba Lan, trở thành vụ tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia thành viên NATO kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Trước thông tin trên, Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) thay mặt Tổng thống Karol Nawrocki ra tuyên bố yêu cầu chính phủ “làm rõ ngay sự việc”.

“Chính phủ cần sử dụng mọi công cụ và cơ quan liên quan để giải thích sự việc nhanh chóng nhất có thể. Không thể chấp nhận việc che giấu thông tin. Trong bối cảnh chiến tranh thông tin và chiến tranh lai, những thông điệp gửi tới người dân phải được xác minh và khẳng định", BBN nhấn mạnh.

Thủ tướng Donald Tusk phản ứng bằng cách quy trách nhiệm cho Nga: “Mọi thiệt hại tại ngôi nhà ở Wyryki đều do thủ phạm gây ra hành động khiêu khích bằng UAV, tức là Nga”, ông viết trên X, đồng thời cam kết sẽ công bố thông tin sau khi điều tra kết thúc. Ông cũng nhấn mạnh: “Đừng động đến binh sĩ Ba Lan”, hàm ý chỉ trích phát biểu của Tổng thống Nawrocki.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cảnh báo không nên nghi ngờ trách nhiệm của Nga trong việc xâm phạm không phận Ba Lan, sau khi Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar nói rằng ông muốn “tin rằng các UAV đi vào Ba Lan không nhằm tấn công nước này mà chỉ bay lạc khi hướng đến Ukraine".

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Quân đội Ba Lan cho biết vẫn đang “cung cấp đầy đủ thông tin và kết luận phân tích sự việc” cho các cơ quan liên quan “một cách liên tục và không bỏ sót”.

Đáp lại vụ việc, NATO đã triển khai sứ mệnh Eastern Sentry nhằm ngăn chặn khả năng Nga xâm phạm không phận các nước thành viên. Trong khuôn khổ sứ mệnh này, CH Czech sẽ điều trực thăng Mi-171S, Anh cử tiêm kích Typhoon, Đan Mạch triển khai hai chiếc F-16 và một tàu hộ vệ phòng không, Pháp góp ba tiêm kích Rafale, còn Đức cử bốn tiêm kích Eurofighter.

Quân sự

Nhà máy điện hạt nhân bị UAV tập kích, Nga cảnh báo hiểm họa

Zaporizhzhia chấn động, UAV Ukraine tập kích mái nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, làm dấy lên lo ngại về an toàn hạt nhân.

1-anh-wikipedia-4774.jpg
Ngày 6/9, bầu trời Zaporizhzhia bất ngờ rung chuyển khi một UAV của Ukraine lao thẳng vào mái tòa nhà G - trung tâm huấn luyện của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Chỉ cách các lò phản ứng vài trăm mét, vụ việc lập tức làm dấy lên nỗi lo về một thảm họa hạt nhân, dù phía Nga trấn an rằng mức phóng xạ vẫn ở ngưỡng an toàn.
2-anh-reuters.jpg
“Vụ tấn công xảy ra cách một trong các lò phản ứng khoảng 300 mét. Các giới hạn an toàn không bị vi phạm, điều kiện vận hành ổn định và nhà máy tiếp tục hoạt động bình thường”, thông cáo trên kênh Telegram của nhà máy nêu rõ.
Xem chi tiết

Quân sự

Ukraine phát hiện Nga dùng kết nối LTE dân dụng để điều khiển UAV

Máy bay không người lái của Nga được Ukraine bắt được có hai modem LTE, khả năng phát video trực tiếp, khả năng tấn công FPV, hệ thống dẫn đường chống nhiễu.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã công bố thông tin chi tiết về một máy bay không người lái của Nga được cải tiến để kết nối với mạng di động, biến các tháp di động thành rơle điều khiển.

Được phục hồi từ tiền tuyến, máy bay không người lái này mang theo hai modem LTE và một camera để người vận hành có thể truyền phát video trực tiếp và chuyển hướng đường bay theo thời gian thực.

Xem chi tiết

Quân sự

Nga dựng bãi phóng UAV ngay sát tiền tuyến

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga đã xây dựng bãi phóng UAV mới tại sân bay Donetsk, điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian tấn công Ukraine nhưng cũng có nhiều rủi ro.

1-anh-xcom.jpg
Gần đây, một số hình ảnh vệ tinh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế, khi cho thấy những hoạt động quân sự bất thường tại khu vực Donetsk. Các bức ảnh này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Nga đang tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự sát tiền tuyến nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch UAV.
2-anh-wikipedia-437.jpg
Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies, được chụp vào hôm 24/8, cho thấy Nga đã thiết lập bãi phóng máy bay không người lái (UAV) tại sân bay Donetsk - khu vực do Moscow kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Trên đường băng cũ, có thể thấy rõ đường ray phóng cùng các nhà kho chứa UAV, được xây dựng từ cuối tháng 5 và vẫn tiếp tục mở rộng.
Xem chi tiết

