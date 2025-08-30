Ukraine phát hiện Nga dùng kết nối LTE dân dụng để điều khiển UAV

Máy bay không người lái của Nga được Ukraine bắt được có hai modem LTE, khả năng phát video trực tiếp, khả năng tấn công FPV, hệ thống dẫn đường chống nhiễu.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã công bố thông tin chi tiết về một máy bay không người lái của Nga được cải tiến để kết nối với mạng di động, biến các tháp di động thành rơle điều khiển.

Được phục hồi từ tiền tuyến, máy bay không người lái này mang theo hai modem LTE và một camera để người vận hành có thể truyền phát video trực tiếp và chuyển hướng đường bay theo thời gian thực.

Mô hình 3D chiếc Drone có modem LTE của Nga mà Ukraine vừa thu được. Ảnh: War Sanctions/DIU

Nó có thể hoạt động như một nền tảng tấn công hoặc giám sát, đồng thời đóng vai trò là mồi nhử để "làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine".

Ở chế độ tấn công, camera và khả năng điều khiển từ xa hoạt động như hệ thống góc nhìn thứ nhất (FPV), cho phép máy bay không người lái trực tiếp nhắm vào mục tiêu.

Khung máy bay hình tam giác chứa các ăng-ten vá và mô-đun Allystar của Trung Quốc để định vị vệ tinh "chống nhiễu".

Theo DIU, khoảng một nửa số linh kiện của máy bay không người lái có nguồn gốc từ các nhà sản xuất Trung Quốc, từ mô-đun truyền thông và bộ điều chỉnh nguồn cho đến máy tính mini chạy hệ thống.

Lực lượng Ukraine đang vận hành máy bay không người lái FPV. Ảnh: Wikimedia Commons

Bộ dao động thạch anh, được sử dụng để ổn định hệ thống điện tử của máy bay, dường như cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ở phần mũi của máy bay không người lái, một động cơ khô phát thải thấp được lắp đặt, cũng được cho là do một công ty Trung Quốc cung cấp.

Máy bay không người lái này có thân máy bay cánh tam giác tương tự Shahed-131 (Geran-1), nhưng nhỏ hơn một chút.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đang ngăn chặn việc xuất khẩu công nghệ sang Nga, chiếc máy bay không người lái được thu hồi cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của Moscow vào các bộ phận của Trung Quốc để sản xuất vũ khí.

Maria Snegovaya, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết: "Trung Quốc bán chip và các linh kiện khác mà Nga cần để duy trì hoạt động sản xuất quân sự".