Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Ukraine phát hiện Nga dùng kết nối LTE dân dụng để điều khiển UAV

Máy bay không người lái của Nga được Ukraine bắt được có hai modem LTE, khả năng phát video trực tiếp, khả năng tấn công FPV, hệ thống dẫn đường chống nhiễu.

Tuệ Minh

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã công bố thông tin chi tiết về một máy bay không người lái của Nga được cải tiến để kết nối với mạng di động, biến các tháp di động thành rơle điều khiển.

Được phục hồi từ tiền tuyến, máy bay không người lái này mang theo hai modem LTE và một camera để người vận hành có thể truyền phát video trực tiếp và chuyển hướng đường bay theo thời gian thực.

Mô hình 3D chiếc Drone có modem LTE của Nga mà Ukraine vừa thu được. Ảnh: War Sanctions/DIU

Nó có thể hoạt động như một nền tảng tấn công hoặc giám sát, đồng thời đóng vai trò là mồi nhử để "làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine".

Ở chế độ tấn công, camera và khả năng điều khiển từ xa hoạt động như hệ thống góc nhìn thứ nhất (FPV), cho phép máy bay không người lái trực tiếp nhắm vào mục tiêu.

Khung máy bay hình tam giác chứa các ăng-ten vá và mô-đun Allystar của Trung Quốc để định vị vệ tinh "chống nhiễu".

Theo DIU, khoảng một nửa số linh kiện của máy bay không người lái có nguồn gốc từ các nhà sản xuất Trung Quốc, từ mô-đun truyền thông và bộ điều chỉnh nguồn cho đến máy tính mini chạy hệ thống.

Lực lượng Ukraine đang vận hành máy bay không người lái FPV. Ảnh: Wikimedia Commons
Lực lượng Ukraine đang vận hành máy bay không người lái FPV. Ảnh: Wikimedia Commons

Bộ dao động thạch anh, được sử dụng để ổn định hệ thống điện tử của máy bay, dường như cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ở phần mũi của máy bay không người lái, một động cơ khô phát thải thấp được lắp đặt, cũng được cho là do một công ty Trung Quốc cung cấp.

Máy bay không người lái này có thân máy bay cánh tam giác tương tự Shahed-131 (Geran-1), nhưng nhỏ hơn một chút.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đang ngăn chặn việc xuất khẩu công nghệ sang Nga, chiếc máy bay không người lái được thu hồi cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của Moscow vào các bộ phận của Trung Quốc để sản xuất vũ khí.

Maria Snegovaya, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết: "Trung Quốc bán chip và các linh kiện khác mà Nga cần để duy trì hoạt động sản xuất quân sự".

Next Gen Defense
Link bài gốc Copy link
https://nextgendefense.com/ukraine-uncovers-lte-drone/
#máy bay không người lái Nga #UAV Nga LTE #Drone chống nhiễu #tấn công FPV #điều khiển từ xa UAV #máy bay trinh sát LTE

Bài liên quan

Quân sự

95 UAV Ukraine rơi chỉ sau vài giờ xâm nhập không phận Nga

Nga tuyên bố bắn hạ 95 UAV Ukraine chỉ trong một đêm, phản ánh cường độ leo thang của “cuộc chiến không người lái” và thách thức phòng không ngày càng phức tạp.

1-anh-reuters.jpg
Đêm 23 rạng sáng 24/8, hệ thống phòng không Nga đã chặn đứng đợt tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tới 95 UAV bị bắn hạ trên khắp lãnh thổ, trải dài từ vùng Bryansk đến Crimea và Cộng hòa Tatarstan.
2-anh-xcom.jpg
Đây được xem là một trong những đợt tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ đầu xung đột. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm ít nhất 13 khu vực, cho thấy nỗ lực mở rộng phạm vi tấn công của Kiev.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga dựng bãi phóng UAV ngay sát tiền tuyến

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga đã xây dựng bãi phóng UAV mới tại sân bay Donetsk, điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian tấn công Ukraine nhưng cũng có nhiều rủi ro.

1-anh-xcom.jpg
Gần đây, một số hình ảnh vệ tinh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế, khi cho thấy những hoạt động quân sự bất thường tại khu vực Donetsk. Các bức ảnh này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Nga đang tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự sát tiền tuyến nhằm hỗ trợ cho các chiến dịch UAV.
2-anh-wikipedia-437.jpg
Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies, được chụp vào hôm 24/8, cho thấy Nga đã thiết lập bãi phóng máy bay không người lái (UAV) tại sân bay Donetsk - khu vực do Moscow kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Trên đường băng cũ, có thể thấy rõ đường ray phóng cùng các nhà kho chứa UAV, được xây dựng từ cuối tháng 5 và vẫn tiếp tục mở rộng.
Xem chi tiết

Quân sự

Lá UAV của Ukraine không còn an toan, Lữ đoàn Azov thất bại lối đánh của Nga

Thất bại của của Lữ đoàn Azov gần Dobropolye, khi tác chiến điện tử của Nga đã vô hiệu hóa đơn vị UAV "những chú chim Magyar" của quân đội Ukraine.

1-9169.jpg
Nhiều đoạn video đã được lan truyền rộng rãi, bác bỏ tuyên bố của quân đội Ukraine (AFU) về việc các nhóm trinh sát luồn sâu của quân đội Nga (RFAF), được cho là đã thất bại trong cuộc đột phá Dobropolye. Đoạn phim định vị địa lý đã xuất hiện trên Internet, theo đó vị trí được xác định ở ngoại ô phía tây Zolotoy Kolodez, xa hơn nhiều về phía tây Shakhovo, gần Sofiyivka và phía đông Kucherov Yar.
2-2083.jpg
Theo bản đồ Liveuamap của Lầu Năm góc, khu vực phòng thủ rất mạnh của AFU ở Oktyabrskoye và Vladimirivka, đã kết thúc trong một "cái túi" sâu, với một "hành lang" hẹp đến Sofiyivka, nơi lực lượng của Cụm quân Trung tâm RFAF đang tiến quân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới