Nghi vấn Lê Anh Nuôi 'lợi dụng hình ảnh quân đội' bán hàng cá nhân

TikToker Lê Anh Nuôi bị cho là lợi dụng hình ảnh quân đội để bán hàng tư nhân trên TikTok.

Những ngày gần đây, câu chuyện liên quan đến việc TikToker Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển, sinh năm 1992) bị cho là lợi dụng hình ảnh quân đội để bán hàng tư nhân trên TikTok, sau khi xuất hiện trong các livestream có logo Công ty cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), thuộc Bộ Quốc phòng.

Liên quan đến vai trò của nhân vật nam TikToker Lê Anh Nuôi, phía đại diện Công ty cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), thuộc Bộ Quốc phòng đã lên tiếng cho biết đơn vị ký hợp đồng với TikToker Lê Anh Nuôi nhằm triển khai bán hàng, giới thiệu sản phẩm do công ty sản xuất trên nền tảng TikTok, dựa trên quy định của pháp luật.

Lê Anh Nuôi livestream bán sản phẩm yến chưng, khô heo cháy tỏi đằng sau là logo của Công ty cổ phần 26 (thuộc Bộ Quốc phòng).

Trước đó, loạt video trên trang TikTok cá nhân Lê Anh Nuôi có nội dung "Thủ trưởng giao nhiệm vụ bán hàng" với mục đích giới thiệu nhu yếu phẩm quân đội do cơ quan trên sản xuất, khiến người dùng lầm tưởng nam TikToker có 1,8 triệu follow là người của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là việc nam TikToker này xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng tư nhân trên TikTok, trong đó có sản phẩm yến chưng, khô heo cháy tỏi, với bối cảnh hoặc hình ảnh gắn liền với quân đội, đặc biệt là sự xuất hiện của logo Công ty cổ phần 26 (thuộc Bộ Quốc phòng). Nhưng những sản phẩm trên lại không thuộc do Công ty cổ phần 26 sản xuất và phân phối.

Trước tin bị tố lợi dụng hình ảnh quân đội để quảng bá sản phẩm tư nhân, lấy lòng tin của khách hàng, phía Lê Anh Nuôi âm thầm gỡ bỏ các video với nội dung "Thủ trưởng giao nhiệm vụ bán hàng".

Lê Anh Nuôi livestream bán yếu dưới logo Công ty cổ phần 26.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được đưa ra bàn tán trên không gian mạng, dư luận cho rằng việc sử dụng hình ảnh, biểu tượng của một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (như Công ty cổ phần 26 - nơi anh đang công tác ở khối doanh nghiệp) trong các hoạt động bán hàng tư nhân có thể tạo ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Hành động này bị đặt nghi vấn là "đánh tráo uy tín bằng biểu tượng" để thu hút khách hàng và trục lợi cá nhân, khiến người mua dễ tin tưởng rằng sản phẩm có nguồn gốc hoặc được bảo chứng bởi quân đội.

Bên cạnh đó, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm để ngăn chặn tình trạng lợi dụng hình ảnh quân đội, một biểu tượng thiêng liêng và đáng kính của quốc gia, vì mục đích thương mại, trục lợi cá nhân.

Trước đó, TikToker này cũng từng vướng vào các tranh cãi liên quan đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm quảng cáo, như việc bán yến sào với giá rẻ bất thường và tranh cãi về ngày sản xuất của sản phẩm khô heo cháy tỏi, khiến anh phải gỡ/ẩn giỏ hàng trên sàn thương mại điện tử.

Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển, sinh năm 1992) bắt đầu nổi tiếng từ năm 2023, gắn liền với nội dung nấu ăn dinh dưỡng cho bộ đội với giá 26.000 đồng/suất. Anh tốt nghiệp hệ trung cấp nấu ăn tại Học viện Hậu cần. Sau khi tên tuổi được nhiều người biết đến, Lê Anh Nuôi chuyển hướng sang kinh doanh online.