Video

Nghẹt thở giây phút bác sĩ cứu sống người bị ngừng tim khi chờ khám bệnh

Rất may, nhờ sự phản ứng kịp thời của các bác sĩ, người này may mắn thoát "cửa tử".

Trường Hân t/h

Mới đây, một clip ghi lại hình ảnh người đàn ông bị ngưng tim, ngưng thở trong khi đanng ngồi chờ ở phòng khám được chia sẻ rộng rãi. Rất may, nhờ sự phản ứng kịp thời của các bác sĩ, người này may mắn thoát "cửa tử".

Nghẹt thở khoảnh khắc nam thanh niên 33 tuổi đang chờ khám bệnh thì bị ngừng tim

Theo thông tin từ Vietnamnet, đây là trường hợp được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) chia sẻ vào tối 7/8. Bệnh nhân là anh N.M.P (33 tuổi), đến khám tại phòng khám Nội tim mạch của bệnh viện ngày 22/7 vì có dấu hiệu mệt, đau tức ngực.

Trong lúc ngồi chờ tại phòng khám, người này bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở. Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nội Tim mạch đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được. Sau đó, bệnh nhân được nhập viện điều trị, đến ngày 6/8 thì gần như hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

