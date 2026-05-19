Nghệ An: Kịp thời cứu 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) vừa kịp thời ứng cứu, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn sau khi tàu cá bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa Lạch Cờn.

Thanh Hà

Chiều 19/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương vừa kịp thời cứu hộ thành công 2 ngư dân gặp nạn do chìm tàu khi đang vào cửa Lạch Cờn.

Theo đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn thuộc Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phát hiện tàu cá mang số hiệu NA-70365-TS do ông Hoàng Văn Lý (SN 1986, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) làm chủ bị sóng lớn đánh chìm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhanh chóng ứng cứu ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển. (Ảnh: B.Đ)

Thời điểm gặp nạn, tàu cá cách bờ khoảng 1 hải lý. Trên tàu ngoài chủ tàu còn có một ngư dân khác cùng trú tại phường Quỳnh Mai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã khẩn trương điều động phương tiện cùng 5 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra khu vực tàu bị nạn để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Mặc dù điều kiện thời tiết trên biển có sóng to, gió mạnh, song lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa cả 2 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện, sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả.

Ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Huế

Người dân phường Phong Phú (TP Huế) vừa kịp thời ứng cứu, đưa 2 ngư dân tỉnh Quảng Trị gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Ngày 21/12, thông tin từ UBND phường Phong Phú (TP Huế) cho biết, người dân địa phương vừa kịp thời ứng cứu 2 ngư dân tỉnh Quảng Trị bị lật thuyền rơi xuống biển và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 21/12, trong khi ra biển đặt lưới kéo cá, anh Lê Văn Hòa (trú ở tổ dân phố Thế Mỹ A, phường Phong Phú, TP Huế) phát hiện một thuyền nan của ngư dân bị sóng đánh lật, trôi dạt cách bờ biển khoảng 150m. Thời điểm này, gió mạnh, sóng lớn, hai ngư dân chới với giữa biển.

Kịp thời ứng cứu tàu hàng 1.500 tấn trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu hàng 1.500 tấn bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh về khu neo đậu an toàn.

Chiều 7/12, Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết Hải đội Biên phòng 2 vừa tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ lai dắt tàu hàng Tuấn Kiệt 68 bị hỏng máy và trôi neo trên khu vực vịnh Đà Nẵng.

Khoảng 12h15 cùng ngày, trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận thông báo tàu Tuấn Kiệt 68, trọng tải 1.500 tấn (do ông Trần Văn Vũ làm thuyền trưởng), trong quá trình neo đậu tại vịnh Đà Nẵng để sửa chữa máy, đã bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh.

Kịp thời ứng cứu 7 người dân bị nước lũ cô lập ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa ứng cứu kịp thời 7 người dân bị nước lũ cô lập trên sông Hiếu.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Hiếu (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) dâng cao, chảy xiết, 7 người dân đi bắt dế bị mắc kẹt trên luồng tre giữa sông, không thể tự vào bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Hiếu Giang nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

