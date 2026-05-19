Nghệ An: Kịp thời cứu 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) vừa kịp thời ứng cứu, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn sau khi tàu cá bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa Lạch Cờn.

Chiều 19/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương vừa kịp thời cứu hộ thành công 2 ngư dân gặp nạn do chìm tàu khi đang vào cửa Lạch Cờn.

Theo đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn thuộc Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phát hiện tàu cá mang số hiệu NA-70365-TS do ông Hoàng Văn Lý (SN 1986, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) làm chủ bị sóng lớn đánh chìm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhanh chóng ứng cứu ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển. (Ảnh: B.Đ)

Thời điểm gặp nạn, tàu cá cách bờ khoảng 1 hải lý. Trên tàu ngoài chủ tàu còn có một ngư dân khác cùng trú tại phường Quỳnh Mai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã khẩn trương điều động phương tiện cùng 5 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra khu vực tàu bị nạn để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Mặc dù điều kiện thời tiết trên biển có sóng to, gió mạnh, song lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa cả 2 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện, sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả.