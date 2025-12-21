Hà Nội

Xã hội

Ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Huế

Người dân phường Phong Phú (TP Huế) vừa kịp thời ứng cứu, đưa 2 ngư dân tỉnh Quảng Trị gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 21/12, thông tin từ UBND phường Phong Phú (TP Huế) cho biết, người dân địa phương vừa kịp thời ứng cứu 2 ngư dân tỉnh Quảng Trị bị lật thuyền rơi xuống biển và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 21/12, trong khi ra biển đặt lưới kéo cá, anh Lê Văn Hòa (trú ở tổ dân phố Thế Mỹ A, phường Phong Phú, TP Huế) phát hiện một thuyền nan của ngư dân bị sóng đánh lật, trôi dạt cách bờ biển khoảng 150m. Thời điểm này, gió mạnh, sóng lớn, hai ngư dân chới với giữa biển.

cuu-ngu-dan-1766304974314.jpg
Người dân đưa chiếc thuyền gặp nạn vào bờ.

Phát hiện sự việc, anh Hòa đã kêu gọi người dân tổ dân phố Thế Mỹ A nhanh chóng xuống biển ứng cứu nạn nhân. Sau đó, nhiều người dân địa phương đã mang theo dây thừng, áo phao và các vật dụng cần thiết ra bờ biển để ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn.

Do sóng lớn và nước xoáy, việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Người dân đã sử dụng dây thừng nối dài để ứng cứu hai ngư dân đưa vào bờ an toàn. Đồng thời, kéo được chiếc thuyền nan bị lật của ngư dân vào bờ, hạn chế thiệt hại tài sản.

#Ngư dân #gặp nạn #trên biển #TP Huế #ứng cứu #an toàn

