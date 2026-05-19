Dự án tái định cư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội

Hà Nội sẽ phát triển dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, và tạo khu đô thị định cư mới cho người dân.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Hà Nội, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (Dự án) có quy mô hơn 11.400ha, được triển khai trên địa bàn 16 phường, xã gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi Dự án, khu vực nghiên cứu hiện có khoảng 70.474 hộ dân với khoảng 247.431 người.

Hà Nội sẽ xây dựng các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Ảnh: Hoàng Hà

Tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo các cơ quan báo chí sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của thành phố là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng thời, thành phố ưu tiên triển khai các dự án tái định cư, tái thiết để ổn định đời sống, sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực.

Quá trình triển khai phải bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Ông Trương Việt Dũng cũng cho biết, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết đặt tại Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201ha, đáp ứng khoảng từ 40.000-42.000 căn hộ định cư.

Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98ha, đáp ứng khoảng từ 15.000-16.000 căn hộ định cư.

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh quy mô khoảng 700ha đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án.

UBND TP Hà Nội xác định Dự án là định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái và năng lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm từng bước triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn dài hạn; đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng dân cư và các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Dự án cũng phải đáp ứng các yêu cầu về khoa học, kỹ thuật, an toàn phòng chống lũ, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.